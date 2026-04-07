Agricultura de precisión: Córdoba integra los drones al marco fitosanitario

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Bioagroindustria, firmó la resolución que establece el marco normativo para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario mediante aeronaves pilotadas a distancia (RPA/RPAS), comúnmente conocidas como drones.

La medida se enmarca en la Ley Provincial N° 9164 sobre productos químicos o biológicos de uso agropecuario, cuya finalidad es proteger la salud humana, los recursos naturales y la producción agropecuaria. Además, establece mecanismos que aseguran la trazabilidad de estos insumos, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la disminución del impacto ambiental.

Esta nueva resolución, que se informó en el marco de Expoagro 2026, tiene como objetivo ordenar y regular el uso de esta tecnología en la producción agropecuaria, al tiempo que promueve prácticas sostenibles y el uso responsable de herramientas innovadoras.

La normativa reconoce el avance tecnológico que representan los drones en la agricultura moderna, ya que permiten mejorar la precisión en las aplicaciones, optimizar el uso de insumos y mitigar el impacto ambiental, siempre que su utilización se realice en cumplimiento de la normativa vigente y bajo los principios de las Buenas Prácticas Agropecuarias.

Entre los principales puntos de la resolución, se establece la creación de la subcategoría “RPA” dentro del Registro de Aplicadores Aéreos, donde deberán inscribirse los equipos que realicen este tipo de tareas. La habilitación tendrá carácter anual y requerirá documentación emitida por la autoridad aeronáutica, así como la acreditación de personal capacitado para la operación.

Asimismo, se incorpora la figura del Operario de Fitosanitarios con RPA, quien deberá contar con capacitación específica y será responsable de la correcta preparación y manejo de los productos utilizados en las aplicaciones.

La resolución también fija distancias mínimas de resguardo respecto de zonas urbanas y sitios sensibles, como escuelas y centros de salud. Además, establece la obligatoriedad de contar con Receta Fitosanitaria Digital, emitida por un ingeniero agrónomo habilitado, y prevé controles y fiscalizaciones por parte de la autoridad de aplicación.

Por otra parte, se otorga un plazo de 180 días para que los operadores se adecuen a los requisitos establecidos, incluyendo la capacitación obligatoria para quienes desempeñen tareas como operarios de fitosanitarios con drones.

“Córdoba integra los drones al marco fitosanitario y abre una nueva etapa en la agricultura de precisión. Son una herramienta cada vez más utilizada en la producción agropecuaria y, con esta resolución, establecemos reglas claras para su uso en la provincia, promoviendo la innovación tecnológica con aplicaciones responsables, seguras y que cuiden el ambiente”, expresó el ministro Sergio Busso.

Con esta resolución, el Gobierno de Córdoba busca acompañar la incorporación de nuevas tecnologías al sector productivo, brindando un marco claro que permita aprovechar sus beneficios con criterios de seguridad, responsabilidad ambiental y cuidado de la salud pública.