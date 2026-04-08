Quedó habilitada nueva estación de la Red Provincial de Estaciones Meteorológicas

El Ministerio de Bioagroindustria del Gobierno de la Provincia de Córdoba dejó habilitada una nueva estación de la Red Provincial de Estaciones Meteorológicas en la localidad de Vicuña Mackenna. Se trata del nodo N°133 del sistema, que brinda información agro-meteorológica en tiempo real para productores y habitantes de la región.

La instalación forma parte del Programa de Estaciones Meteorológicas, una iniciativa que tiene como objetivo facilitar el acceso a información climática estratégica desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Estos datos resultan clave para la toma de decisiones en la producción agropecuaria, así como también para aplicaciones periurbanas y otras actividades vinculadas al territorio.

Una estación meteorológica automatizada es una estructura equipada con sensores capaces de registrar y recopilar información de manera automática y continua. Estos dispositivos permiten monitorear variables como temperatura ambiente, humedad relativa, radiación solar, punto de rocío, dirección y velocidad del viento, precipitaciones, temperatura del suelo y presión atmosférica, entre otros indicadores.

Toda la información recolectada se procesa y se pone a disposición de manera gratuita, generando una herramienta estratégica para conocer las condiciones climáticas y mejorar la planificación productiva.

Con la instalación de este nuevo nodo, el Ministerio de Bioagroindustria cuenta actualmente con 133 estaciones meteorológicas distribuidas en distintos puntos de la provincia, conformando una red que permite generar datos precisos, instantáneos y acumulativos sobre las condiciones atmosféricas de cada región.

La misión del programa es brindar una ventaja estratégica a productores y actores del sector mediante el acceso a información confiable que permita optimizar la toma de decisiones y fortalecer el desarrollo productivo en todo el territorio cordobés.