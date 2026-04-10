Intensifican operativos de inspección para hacer cumplir normativa en materia agropecuaria

El Ministerio de Bioagroindustria, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, llevó adelante durante el mes de marzo una serie de operativos de inspección en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia agropecuaria.

Se trata de acciones que refuerzan la presencia del Estado en el territorio y consolidan el compromiso con la salud pública, la trazabilidad de los productos y la promoción de buenas prácticas agropecuarias.

Las actuaciones se desarrollaron en los departamentos Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, Punilla, Colón, San Justo y Cruz del Eje, abarcando controles en depósitos de productos fitosanitarios, equipos aplicadores, establecimientos de producción pecuaria y puntos de comercialización de carne bovina y porcina.

Como resultado de estos controles, se intimó a 13 productores a regularizar su situación, se dispusieron 12 clausuras y se realizaron 7 decomisos de carne proveniente de faenas clandestinas, alcanzando un total de 1.700 Kg de carne bovina y porcina.

Estas medidas se adoptaron ante el incumplimiento de las leyes vigentes.

En el marco de los operativos, se labraron 40 actas de inspección, distribuidas de la siguiente manera: 19 actuaciones en el marco de la Ley N° 9164 (uso de fitosanitarios), 16 actuaciones correspondientes a las Leyes N° 6974 y N° 10.326 (comercialización de productos y subproductos cárnicos) y 5 actuaciones vinculadas a la Ley N° 5542 (régimen de marcas y señales).

Para consultas y denuncias, se encuentra habilitada la línea gratuita 0800-8888-2476 y la plataforma digital oficial: https://dgfyc-mayg.hub.arcgis.com/