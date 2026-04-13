Busso resaltó compromiso de la Provincia con “la defensa de todo aquello que produzca trabajo»

En la sede de la Sociedad Rural de Oliva, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, encabezó el acto de entrega de dos camionetas 0 km destinadas a fortalecer el trabajo de la Patrulla Rural en la región.

En la oportunidad, también se otorgaron aportes del programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs) a productores de los departamentos Río Segundo y Tercero Arriba.

La actividad contó con la participación de autoridades provinciales, representantes de la fuerza de seguridad, dirigentes rurales y productores de la región.

Las nuevas camionetas son para la Dirección General de Patrulla Rural, destinadas a la División Oliva y al destacamento Oncativo, con el objetivo de reforzar las tareas de prevención y seguridad en las zonas rurales del sureste cordobés.

Cada vehículo está equipado con herramientas específicas para el trabajo en el territorio rural como malacate, luces accesorias frontales tipo “buscahuellas”, balizas lumínicas y enganche para tráiler, y además, una mochila con kit de intervención inicial para control de incendios rurales.

Además, se concretó la entrega de aportes del programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs) por un monto total de $20.021.430 a los productores que implementan prácticas sostenibles que contribuyen al cuidado de los recursos naturales y al desarrollo responsable del sector agropecuario.

Busso resaltó el compromiso de la Provincia con “la defensa de todo aquello que produzca trabajo, arraigo y sobre todo desarrollo. Proteger nuestro ADN”.

“El modelo que venimos construyendo en Córdoba tiene que ver con la capacidad de defender todo aquello que produzca trabajo, arraigo y, sobre todo, desarrollo. Proteger nuestro ADN”, dijo Busso.

Por otro lado, el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, afirmó: “Desde el Gobierno, sostenemos políticas que reconocen ese esfuerzo y que promueven una producción cada vez más responsable, incorporando innovación, cuidado de los recursos naturales y más desarrollo para nuestras comunidades”.

Estas acciones forman parte de las políticas impulsadas por el Gobierno de Córdoba para fortalecer la seguridad rural y acompañar al sector productivo, promoviendo un sistema agropecuario cada vez más sustentable.

Estuvieron presentes el secretario General de la Gobernación, David Consalvi; el legislador Lucas Valiente; el intendente de Oliva, José Octavio Ibarra; el director general de Patrulla Rural Sureste, comisario Mauricio Sabena; el presidente de la Sociedad Rural de Oliva, Raúl Grassan; el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas y el representante de la Mesa de Enlace, José Luis Careggio, y Gabriel De Raedemaeker, entre otros.