Agroactiva: Sede de una jornada completa dedicada a las mujeres del campo argentino

El miércoles 3 de junio, día de apertura de Agroactiva 2026, el AgroActiva Arena será sede de una jornada completa dedicada a las mujeres del campo argentino.

Liderazgo, datos, finanzas, seguridad, tecnología y acción colectiva: seis horas de contenido pensado por mujeres, para mujeres.

La edición número 32 de Agroactiva, la exposición agropecuaria a cielo abierto más grande de Latinoamérica, abrirá sus puertas con un mensaje claro: el campo argentino tiene voz femenina. Y esa voz merece el escenario más importante del sector.

El miércoles 3 de junio, desde las 10:30 hasta las 16:30 horas, el AgroActiva Arena albergará Mujeres Activas en Agroactiva 2026, edición Banco Nación, “una muestra de lo que somos”, una jornada especial organizada por Agroactiva con el apoyo de “Mujeres en Campaña” de New Holland y la presencia editorial de Infocampo.

La propuesta va más allá de la cobertura tradicional. Mujeres Activas es un espacio editorial co-creado con charlas de mujeres líderes, paneles de análisis con datos reales, experiencias concretas de gestión y una red de referentes que trabajan con y para otras mujeres del agro, la industria y la innovación.

La jornada completa

10:30 a 11:15 — Territorio y pertenencia «Raíces que producen: el liderazgo femenino desde el interior santafesino» Mujeres Santa Fe y Fundación Pensar

Cómo se construye presencia, red y liderazgo desde las localidades del interior productivo más importante del país. Un panel integrado por Gisela Scaglia, Pilu Giraudo y Gina La Piculina.

11:15 a 12:00 — Análisis y datos «Ellas en el agro: pisando fuerte» Las Chicas del Agro y Fundación FADA

1 de cada 4 trabajadores en el agro son mujeres. FADA y Las Chicas del Agro presentan un análisis con datos sobre el lugar que ocupa la mujer en las cifras del campo y qué lugar merece ocupar en la conversación pública. Disertantes: Antonella Semadeni, Magister Economista de FADA, y Mónica Lucero, cofundadora de Las Chicas del Agro.

12:00 a 12:45 — Capacitación y empoderamiento técnico «En campaña propia: cómo la capacitación transforma el rol de la mujer en el campo» Mujeres en Campaña — New Holland

El programa que New Holland construyó para acercar a las mujeres a la tecnología y la maquinaria agrícola. Casos reales, aprendizajes y el futuro de la mujer operadora en el agro latinoamericano.

12:45 a 13:30 — Finanzas y autonomía económica «Sembrar decisiones, cosechar independencia: mujeres y finanzas en el agro» BLD+ Mujeres Agropecuarias

La independencia económica como punto de partida del liderazgo. Experiencias concretas de gestión financiera de mujeres reales que trabajan con y para el campo. Disertantes: Georgina Taormina, Paola Beltramino y Carolina Báncora.

13:30 a 14:15 — Seguridad «Mujeres seguras, campo en movimiento» RUS Agro

Una charla para poner sobre la mesa la importancia de la seguridad de las mujeres en el agro: en el trabajo diario, en los traslados, en la vida rural y en cada espacio donde producen, lideran y toman decisiones. María Ducret de RUS Agro abordará herramientas, prevención y conciencia para promover entornos más seguros y preparados para seguir creciendo.

14:15 a 15:00 — Poder, institución y transformación «En la cima: lo que cambia cuando las mujeres lideran las instituciones del campo» Mujeres que lideran

El panel más esperado de la jornada. Dos mujeres que llegaron a los cargos más altos del agro argentino en una conversación sobre qué barreras quedan por romper y qué le quieren decir a la próxima generación de líderes rurales. Abre el panel Rosy Nardi, directora general de Agroactiva. Disertantes: Pilu Giraudo, presidenta del SENASA, y Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina.

15:00 a 15:45 — Producir, conectar, transformar «Desafíos y oportunidades de las redes para el desarrollo sostenible y el arraigo rural» Red Mujeres Rurales

Augusta González (Ing. Agrónoma — AAPRESID), Carina Rutgerson (Ing. Agrónoma, especialista en Abastecimiento Sostenible) y Erica Moreno (Apicultora, Técnica en Turismo Rural).

15:45 a 16:30 — Cooperativismo y acción colectiva «Juntas movemos más: el cooperativismo como herramienta de transformación y mejora social en el agro» Mujeres AFA

AFA es una de las cooperativas agropecuarias más importantes del país. Mujeres AFA cierra la jornada con el mensaje más potente: la transformación no se hace sola. La presencia de las mujeres en el campo crece cuando se organiza. Disertantes: Esbel Blanco, representante del Grupo Mujeres AFA, productora agropecuaria y emprendedora, y Lía Rall, ingeniera y miembro del Consejo de Administración de AFA.

Sobre Agroactiva 2026

Agroactiva es la exposición agropecuaria a cielo abierto más grande de Latinoamérica. En su edición número 32 — Edición Banco Nación — reúne a más de 1.000 expositores en 250 hectáreas de Armstrong, Santa Fe, del 3 al 6 de junio de 2026. Espera superar los 270.000 visitantes y consolida su liderazgo como el espacio donde se concentran inversión, innovación, tecnología, negocios y conocimiento del campo argentino.

Invitaciones especiales gratuitas: 🌐 www.agroactiva.com

Contacto de prensa: 📩 prensa@agroactiva.com 📱 2477-588561

📅 3 al 6 de junio · Armstrong, Santa Fe Una muestra de lo que somos. 🌾