Armstrong: Vuelve a ser punto de encuentro del agro nacional

Del 3 al 6 de junio, Armstrong volverá a convertirse en el gran punto de encuentro del agro nacional. Cómo llegar desde las principales ciudades del país y por qué la ubicación estratégica de la muestra la convierte en una de las exposiciones más accesibles de la Argentina.

Del 3 al 6 de junio, AgroActiva 2026 volverá a poner a Armstrong en el centro de la escena agroindustrial argentina. La edición Banco Nación, reunirá a miles de productores, contratistas, empresarios y profesionales del sector, quienes volverán a transitar las rutas del país rumbo a una de las muestras más convocantes del calendario agropecuario.

Ubicada estratégicamente sobre la Ruta Nacional 9, la tradicional exposición tiene una ventaja difícil de igualar: está conectada de manera directa con algunos de los principales centros productivos y urbanos del país. “No existe un evento de esta escala más accesible en la Argentina”, destacan desde la organización.

Además, Armstrong se encuentra exactamente en el corredor que une Buenos Aires con Córdoba, una característica que facilita el arribo tanto de visitantes del centro del país como de provincias más alejadas.

Desde Rosario y Buenos Aires: accesos rápidos y directos

Quienes viajen desde Rosario tendrán uno de los trayectos más simples: apenas 95 kilómetros por la autopista Rosario-Córdoba, en un recorrido estimado de una hora. La conexión directa por RN9 permite llegar prácticamente sin desvíos.

En tanto, desde Buenos Aires el trayecto demanda unos 390 kilómetros y alrededor de cuatro horas de viaje. El recorrido recomendado es por la autopista Buenos Aires-Rosario y luego continuar por la Ruta Nacional 9 hasta Armstrong. Desde la organización recomiendan salir temprano, especialmente para evitar demoras en los accesos a la capital.

Córdoba, Santa Fe y Mendoza también tienen su ruta

Desde Córdoba, el viaje hasta AgroActiva demanda unos 315 kilómetros, con un tiempo estimado de tres horas por la autopista Córdoba-Rosario. La ubicación de Armstrong, prácticamente a mitad de camino entre Córdoba y Buenos Aires, consolida a la muestra como un punto neurálgico para el agro nacional.

Por su parte, quienes lleguen desde Santa Fe deberán recorrer cerca de 215 kilómetros. El acceso recomendado es por la autopista Santa Fe-Rosario hasta San Lorenzo y luego continuar por RN9.

Incluso para los productores y empresarios que viajan desde Mendoza, la conectividad aparece como una ventaja. El trayecto ronda los 700 kilómetros y demanda entre seis y siete horas, tomando la RN7 hasta San Luis, luego RN8 hacia Río Cuarto y finalmente RN9 hasta Armstrong. Cada año, visitantes de toda la región de Cuyo forman parte de la exposición.

Una ubicación estratégica para una muestra federal

Uno de los datos que la organización busca reforzar es que Armstrong está asentada sobre la histórica Ruta 9, considerada por muchos como la “Panamericana argentina”. Esa vía conecta de manera directa a Buenos Aires con Córdoba y atraviesa de lleno el predio de AgroActiva.

Con ese esquema vial, la exposición logra algo poco frecuente para un evento de semejante magnitud: accesibilidad simple, rápida y federal.

La cuenta regresiva ya comenzó. Del 3 al 6 de junio, AgroActiva volverá a abrir sus tranqueras para mostrar “una muestra de lo que somos”, en el corazón productivo del país.

Para obtener invitaciones gratuitas y más información sobre la exposición, se puede ingresar a AgroActiva.