TodoLáctea: Premiaron excelencia de la industria láctea argentina

El auditorio “Jorge Chemes” fue escenario de distinciones para los grandes premios de TodoLáctea 2026: La Copa Argentina de Quesos con Ojos, la Copa Argentina de Dulce de Leche, La Copa Argentina de Mozzarella, la Copa al Mejor Alfajor Cordobés de Dulce de Leche y los premios a las mejores pizzas de San Francisco y región (concurso Pizza Masters).

Tras la entrega de los premios, el director de TodoLáctea agradeció la colaboración de las personas involucradas en este proyecto y a los miembros de la cadena láctea: “Gracias a todos y cada uno de ustedes…Ser feliz es casi un acto de rebeldía. Y créanme que todo nuestro equipo de Grupo Todo Agro ha sido feliz desde las 6 de la mañana sabiendo que todos los días estaban al pie del cañón hasta que cerrábamos las puertas para atender como corresponde, no solo a los argentinos que nos visitaban, sino a los más de 300 extranjeros que se llegaron hasta Todo Láctea”.

En el auditorio principal, manifestó que esta muestra se construye con muchas personas, con todas las sugerencias, de los que protagonizan al sector en estos días, pero también los de antes, “hemos logrado hacer no una obra perfecta, pero algo muy parecido a un espejo real de la lechería argentina”, expresó.

“Esto no podría haber sido posible sin el acompañamiento de las provincias de la Región Centro, de la articulación del sector público-privado, de la Municipalidad de San Francisco, de la Sociedad Rural de San Francisco que abrió un año más sus puertas a esta iniciativa, a las miles de personas que cada jornada pasaron, a los más de 150 periodistas de todo el país y del extranjero que pasaron por Todo Láctea”, subrayó el director de la muestra y finalizó: “Los quiero, los queremos desde Todo Agro, desde Todo Láctea y vamos por una gran Todo Láctea 2027” en la provincia de Santa Fe, anticipó Iachetta.

Los ganadores, categoría por categoría:

En la categoría de Quesos con Ojos participaron más de 70 productos.

Los ganadores resultaron:



CATEGORÍA 1: GRUYERE, GRUYERITO, EMMENTHAL:

Medalla de Oro: Gruyere La Quesera – Cassini y Cesaratto

Medalla de Plata: Gruyerito La Casiana – Lácteos Don Victorino SRL

Medalla de Bronce: Gruyerito Lactear – Lactear SA.

CATEGORÍA 2: FONTINA, CRIOLLO, COLONIA Y MAR DEL PLATA:

Medalla de Oro: Fontina La Casiana – Lácteos Don Victorino SRL

Medalla de Plata: Fontina Lactear – Lactear SA.

Medalla de Bronce: Fontina Luz Azul – Lácteos Luz Azul.

CATEGORÍA 3: PATEGRÁS:

Medalla de Oro: Pategrás Brescialat – Lácteos Brescialat SA

Medalla de Plata: Pategrás La Casiana – Lácteos Don Victorino SRL

Medalla de Bronce: Pategrás Lactear – Lactear SA.

CATEGORÍA 4: HOLANDA, EDAM, GOUDA, FYNBO

Medalla de Oro: Holanda Estancia – Doña Luisa

Medalla de Plata: Holanda Lactear – Lactear SA.

Medalla de Bronce: Fynbo Arroyo Cabral – Cooperativa Agrícola Ganadera de Arroyo Cabral.

En la Copa Argentina de Mozzarella, participaron más de 50 productos:

Los ganadores resultaron:

CATEGORÍA MOZZARELLA BARRA:

Medalla de Oro. Mozzarella para pizza Mozzari

Medalla de Plata: Mozzarella para pizza Pionero

Medalla de Bronce: Mozzarella para pizza Duy Amis

CATEGORÍA MOZZARELLA CILINDRO:

Medalla de Oro: Mozzarella para pizza Estancia María Luisa

Medalla de Plata: Mozzarella para pizza Milagro del Sol

Medalla de Bronce: Mozzarella para pizza El Gauchito

En la categoría Dulces de Leche, concursaron en total 83 productos entre las versiones familiar, repostero e innovación.

Los ganadores resultaron:

CATEGORÍA FAMILIAR:

Medalla de Oro: Lácteos Windy

Medalla de Plata: Lácteos Ramolac

Medalla de Bronce: Industrias Lácteas El Rosquinense SA.

CATEGORÍA REPOSTERO:

Medalla de Oro: Lácteos Santa María

Medalla de Plata: Grupo Don Emilio / Duy Amis

Medalla de Bronce: Lácteos Windy

CATEGORÍA INNOVACIÓN:

Medalla de Oro: Dulcera Cordobesa SRL

Medalla de Plata: Dulcera Cordobesa SRL

Medalla de Bronce: Miguel del Sol

En tanto del Concurso PIZZA MASTERS, 12 maestros pizzeros compitieron por elaborar la mejor pizza de la región San Francisco.

Los resultados:

CATEGORÍA MEJOR PIZZA DE MOZZARELLA:

Medalla de Oro: Alexis Zabala – (de Sauce Viejo)

Medalla de Plata: María de las Mercedes Rossi (de San Francisco)

Medalla de Bronce: Marcos Ríos (de San Francisco)

CATEGORÍA MEJOR PIZZA FUGAZETTA:

Medalla de Oro: Martín Ferreyra – (de San Francisco)

Medalla de Plata: Alexis Zabala (de Sauce Viejo)

Medalla de Bronce: María de las Mercedes Rossi (de San Francisco)

CATEGORÍA MEJOR PIZZA DE AUTOR/GOURMET:

Medalla de Oro: Alexis Zabala (de Sauce Viejo)

Medalla de Plata: Camila Zanon (de San Francisco)

Medalla de Bronce: Hernán Vega (de Las Varillas)