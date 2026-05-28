Agroactiva suma charlas imperdibles para la edición 2026

AgroActiva Arena de Agroactiva 2026 — el ecosistema de conocimiento de 1.400 m2 en el corazón de la muestra más grande del agro latinoamericano — presentará tres charlas imperdibles que concentran en un solo escenario a las voces más relevantes de la innovación tecnológica y el análisis económico del campo argentino.

Bajo el concepto «el campo en conversación», el Arena propone durante los cuatro días de la muestra un espacio de encuentro donde el conocimiento, la tecnología y el debate son los protagonistas. Entre todas las actividades programadas, tres charlas se destacan por el perfil de sus disertantes y la relevancia de sus temáticas para el momento actual del agro argentino.

Las tres charlas imperdibles

Jueves 4 de junio — 11:15hs Comité de Crisis con AgroEducación Salvador Di Stefano

El analista de mercados más seguido del sector agropecuario argentino llega al AgroActiva Arena de la mano de AgroEducación para una edición especial del Comité de Crisis en vivo desde Armstrong. Di Stefano abordará el escenario económico del agro argentino, los mercados granarios y las decisiones de inversión que el productor y el empresario del campo necesitan tomar en el contexto actual. Un análisis sin filtro en el escenario más importante del campo argentino.

Viernes 5 de junio — 11:15hs Innovando en el Agro Santiago Siri

Referente internacional en tecnología, democracia digital e innovación, Santiago Siri abordará en el AgroActiva Arena cómo la innovación tecnológica está transformando al sector agropecuario. Una mirada disruptiva sobre el campo del futuro desde uno de los pensadores más influyentes de la escena tech latinoamericana.

Viernes 5 de junio — 12:00hs IA práctica para empresas agropecuarias: casos, herramientas y oportunidades Pablo Brunet

La inteligencia artificial ya está en el campo argentino. La pregunta ya no es si va a cambiar la manera de producir — sino cómo aprovecharla hoy. Pablo Brunet presentará casos reales, herramientas concretas y oportunidades específicas para empresas agropecuarias que quieren incorporar IA a su operación. El contenido más práctico y aplicado del viernes en el Arena.

El AgroActiva Arena — el campo en conversación

Las tres charlas forman parte de la propuesta del AgroActiva Arena para la edición 2026 de Agroactiva — un espacio diseñado para que el campo argentino piense en voz alta durante cuatro días.

El Arena concentra la grilla de contenido más relevante de la muestra con una programación temática que incluye la jornada Mujeres Activas el miércoles 3, la jornada dedicada a los jóvenes y el HackActiva el jueves 4, y la jornada de innovación y tecnología el viernes 5 — con Santiago Siri y Pablo Brunet como figuras centrales.

El acceso a todas las actividades del AgroActiva Arena está incluido en la invitación especial gratuita de Agroactiva 2026.

Sobre Agroactiva 2026

Agroactiva es la exposición agropecuaria a cielo abierto más grande de Latinoamérica. En su edición número 32 — Edición Banco Nación — reúne a más de 1.100 expositores en 250 hectáreas de Armstrong, Santa Fe, del 3 al 6 de junio de 2026. Espera superar los 270.000 visitantes y consolida su liderazgo como el espacio donde se concentran inversión, innovación, tecnología, negocios y conocimiento del campo argentino.