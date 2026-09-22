Alientan a registrarse como donante de células de la médula ósea

En el marco del Día Mundial del Donante de Médula Ósea, que se celebra cada 22 de septiembre, el Ente Coordinador de Ablación e Implante de Córdoba (ECODAIC) alienta a registrarse como donante de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) o células de la médula ósea.

Se trata de una nueva técnica de toma de muestra mediante un hisopado bucal, un procedimiento rápido, no invasivo y sin necesidad de extracción sanguínea en esta primera instancia.

El organismo fijó una jornada especial de inscripción para el martes 22 de septiembre, de 9 a 12 horas, en su sede de Ayacucho 1691, del Barrio Güemes, Córdoba Capital.

La iniciativa busca facilitar la adhesión de la comunidad al registro nacional e internacional de donantes.

Además, el ECODAIC —primer centro habilitado en la provincia para aplicar esta técnica— quedará establecido como punto fijo de registro e hisopado todos los viernes en el mismo horario.

Requisitos y turnos

Para asistir, tanto a la jornada especial como a cualquier viernes, es indispensable solicitar turno por WhatsApp al 351-6337202.

La inscripción está abierta a personas de entre 18 y 40 años, con un peso superior a los 50 kilos y buen estado de salud general.

El día de la cita se debe presentar el DNI y guardar un ayuno de alimentos de una hora antes de la toma de muestra.

El procedimiento es rápido: consiste en frotar tres hisopos en la cara interna de las mejillas para obtener el código genético del potencial donante.

“La donación de CPH es un acto voluntario, altruista y gratuito que permite a personas con enfermedades hematológicas, metabólicas e inmunológicas acceder a un trasplante”, explicó Romina Quiroga, directora del ECODAIC.

“Conocemos la incertidumbre con la que vive cada familia a la espera de un donante compatible. Esta modalidad ágil representa una verdadera esperanza para acelerar esos tiempos”, concluyó.

Esta alternativa se integra a las acciones permanentes de procuración del Ministerio de Salud provincial a través del ECODAIC, consolidando una red solidaria para garantizar oportunidades de tratamiento a quienes necesitan un trasplante de médula ósea.

Red mundial para salvar vidas

Cada año, cientos de personas son diagnosticadas con enfermedades hematológicas, metabólicas o déficits inmunológicos cuyo tratamiento definitivo requiere un trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), conocidas popularmente como células de la médula ósea.

Sin embargo, apenas entre el 25% y el 30% de los pacientes encuentra un donante compatible dentro de su entorno familiar.

Para el 70% restante, la única alternativa es recurrir a un donante no emparentado.

Esta búsqueda se realiza a través del Registro Nacional de Donantes de CPH —que funciona desde 2003 bajo la órbita del INCUCAI—, el cual está interconectado con registros de todo el mundo para formar una red global de solidaridad.

Actualmente, Argentina cuenta con más de 258.000 personas inscriptas, de las cuales 28.896 pertenecen a la provincia de Córdoba.

A nivel internacional, estos voluntarios integran una nómina de más de 39 millones de potenciales donantes coordinados por la red World Marrow Donor Association (WMDA, anteriormente conocida como Bone Marrow Donors Worldwide).

Compromiso sostenido y donaciones

La provincia de Córdoba mantiene un compromiso constante con la donación de médula ósea.

Durante 2025, se sumaron cerca de mil nuevas inscripciones al registro de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), una cifra que sostiene la tendencia estable registrada desde 2020, año en que el límite de edad para el registro se fijó en 40 años.

La solidaridad cordobesa trascendió los límites locales: cinco personas de la provincia concretaron donaciones efectivas para pacientes que requerían un trasplante tanto en Argentina como en el exterior, beneficiando a receptores en Estados Unidos y Francia.

En materia de intervenciones, Córdoba alcanzó los 48 trasplantes alogénicos no emparentados.

Este logro fue posible gracias al trabajo articulado entre los centros de salud públicos y privados de la provincia y el Registro Nacional del INCUCAI, garantizando el acceso a este tratamiento vital a pacientes que no contaban con un donante compatible dentro de su grupo familiar.