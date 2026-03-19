Allanamientos en Morteros y Brinkmann: Detienen a una pareja por Narcomenudeo

En una investigación llevada a cabo por el Ministerio Público Fiscal, grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron seis allanamientos, detuvieron a una pareja (ambos mayores de edad) por ejercer el narcomenudeo y secuestraron estupefacientes en las ciudades de Morteros y Brinkmann.

En el cruce entre las rutas provinciales 1 y 17, en la ciudad de Brinkmann, oficiales de la FPA hicieron descender al principal investigado del vehículo y tras el registro correspondiente se logró la incautación de más de un kilo de cocaína, dinero y elementos probatorios de la causa. Automáticamente, el automovilista quedó aprehendido.

Inmediatamente se libraron cinco allanamientos en Morteros (barrios Urquiza y Malvinas) y el restante en Brinkmann (Manuel Belgrano). En las viviendas, se secuestraron un automóvil de alta gama, dos motocicletas, aires acondicionados y televisores. Aparentemente, todos los productos fueron de las ganancias por comercializar drogas.

Para destacar, el sujeto tenía antecedentes por la ley 23.737 y utilizaba un puesto de venta de sandías para ejercer el delito. Las drogas, las comercializaba tanto en Morteros como en Brinkmann.

Por último, él y su mujer fueron trasladados a sede judicial por orden de las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco. Además, realizaron la remisión de todo lo incautado.