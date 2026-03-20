Estudiantes de Geología de la UNC visitaron trabajos que ejecutan en Taninga

En el marco del avance de la obra vial en Traslasierra, estudiantes de la carrera de Geología de la Universidad Nacional de Córdoba visitaron los trabajos que se ejecutan en los túneles 4 y 5 de Taninga, ubicados en el departamento Pocho, donde pudieron conocer en campo las técnicas aplicadas para garantizar la estabilidad de los taludes y la seguridad de la futura traza.

La actividad contó con la participación de aproximadamente 42 alumnos y tres docentes de tercer año de la carrera de Ciencias Geológicas, quienes recorrieron los frentes de obra y recibieron explicaciones técnicas por parte del equipo de ingeniería y del docente de Geología Estructural, Claudio Carignano.

La visita formó parte del Taller Integral de Campo III, instancia académica en la que los estudiantes aplican en terreno los conocimientos adquiridos durante la cursada.

Durante el recorrido se brindó una explicación integral sobre la geología del sector y los problemas geotécnicos que motivaron los estudios e intervenciones para estabilizar laderas que presentaban desprendimientos.

En ese contexto, se destacó que los análisis de estabilidad comenzaron en 2022, a partir de investigaciones impulsadas desde la cátedra de Geología Estructural, cuyos resultados sirvieron de base para los estudios posteriores y el diseño del sostenimiento actualmente en ejecución.

Asimismo, se explicó que los incendios forestales registrados en la zona agravaron la inestabilidad preexistente, afectando la calidad de la roca y acelerando los procesos de desprendimiento en sectores críticos del camino, una problemática que se remonta a años anteriores.

En el terreno, los estudiantes observaron cómo cada sector intervenido se define como una estación geomecánica, determinada por el tipo de roca identificado en los estudios geológicos. A partir de ese análisis se selecciona la alternativa técnica más adecuada para estabilizar el terreno.

Antes de aplicar cualquier solución, los equipos realizan tareas de saneamiento del talud, retirando rocas sueltas y material suelto para exponer la superficie firme y asegurar la correcta ejecución de los trabajos posteriores.

Entre las principales soluciones implementadas se destacan:

Enmallado perimetral, mediante anclajes ubicados en el perímetro del área intervenida, que retienen suelo fino y vegetación y previenen desprendimientos superficiales.

Enmallado cortical, que “cose” la montaña mediante anclajes profundos de entre tres y cinco metros dispuestos en cuadrículas diseñadas para soportar cargas y estabilizar la roca.

Enmallado con anclajes especiales, que utiliza redes de cable de alta resistencia, especialmente en sectores con roca filosa o punzante, pudiendo complementarse con malla fina para evitar el paso de fragmentos.

Barreras dinámicas, empleadas en zonas de gran altura donde no es posible cubrir todo el talud, diseñadas para retener el material que pudiera desprenderse desde niveles superiores.

Carignano destacó la magnitud de la intervención y su valor en el contexto nacional: “La obra de los túneles de Taninga es una de las más importantes que se están ejecutando en la Argentina en materia vial y geotécnica”.

“Son intervenciones complejas que en Córdoba sólo tienen antecedentes en pequeños tramos del Camino de las Altas Cumbres y del Camino del Cuadrado”, señaló el titular de la cátedra.

La visita permitió vincular la formación académica con la práctica profesional, mostrando la importancia de aplicar el conocimiento geológico en la resolución de problemas de ingeniería y en la planificación de obras de infraestructura.

El recorrido forma parte de un viaje de campo de cinco días que realizan los estudiantes por la región de Traslasierra. Como cierre de la experiencia, deberán elaborar un informe técnico integrador con los conocimientos adquiridos, requisito académico para aprobar la materia.

Además de fortalecer el aprendizaje práctico, este tipo de actividades estimula el interés de los futuros profesionales en la geología aplicada, promoviendo nuevas vocaciones y posibles líneas de investigación vinculadas a la estabilidad de laderas y obras en zonas montañosas.