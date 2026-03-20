Gendarmería: Incautaron mercadería sin aval aduanero en Peaje de James Craik

Efectivos del Escuadrón Seguridad Vial “Villa María” controlaron un camión procedente de Orán (Salta) con destino Buenos Aires. El transporte de carga trasladaba más de 230 bultos con elementos del rubro textil y bazar de origen extranjero en infracción a la Ley 22.415.

Todo el operativo sucedió pasadas las 6.30 horas de hoy, cuando los gendarmes que se encontraban a la altura del Peaje de James Craik (Córdoba), kilómetro 588 de la Autopista ,inspeccionaron un camión que trasladaba un total de 236 bultos con mercadería sin el correspondiente aval aduanero.

Ante la presencia de testigos se procedió a contabilizar los elementos a fin de determinar el aforo final, que hasta el momento se estima un avalúo de 300 millones de pesos. Interviene la Fiscalía Federal de Villa María, y ARCA Delegación General Deheza.