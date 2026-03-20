San Francisco: Por incendio en Servicio Penitenciario se dispusieron medidas concretas

En el día de la fecha, y en el marco de la investigación por el incendio ocurrido en el sector de ingreso del Servicio Penitenciario de la ciudad de San Francisco, se llevó a cabo una reunión de trabajo encabezada por el Sr. Fiscal de Instrucción, Dr. Emilio Drazile.

Participaron también el Director del Establecimiento Penitenciario, Alcaide Mayor Tec. Sup. Mauricio Santillán, y el Director de la Unidad Regional Departamental San Justo, Crio. Insp. Lic. Pablo D. Nieto.

En este marco, se dispusieron medidas concretas y coordinadas tendientes a llevar tranquilidad a la comunidad, desescalar la situación y reforzar la seguridad preventiva.

Entre las acciones adoptadas se destacan:

Traslado de internos por razones de salud al Establecimiento Penitenciario N° 1 Bower.

Reubicación de internos por razones de seguridad hacia otros establecimientos del interior provincial.

Refuerzo de la seguridad externa, con la intervención de unidades especiales (Infantería, SEOM, E.T.E.R. y CAP), incrementando la presencia policial en el sector.

Asimismo, se informa que gracias al rápido accionar del personal policial, tres personas se encuentran detenidas e imputadas por el delito de incendio doloso, continuando la investigación para el total esclarecimiento del hecho y la determinación de nuevas responsabilidades.

Se destaca que la situación se encuentra controlada, manteniéndose un trabajo articulado entre las distintas áreas intervinientes, con el objetivo de prevenir nuevos hechos y garantizar la seguridad de los vecinos.