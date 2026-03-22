Policiales Morteros: Detienen a un individuo por robo de carne

El viernes por la noche, personal policial intervino en un frigorífico de Morteros tras la denuncia por reiteradas sustracciones de mercadería.

Con apoyo de registros fílmicos, se identificó al sospechoso y se montó un operativo en el lugar.

El individuo fue interceptado al salir en un vehículo, constatándose en el baúl distintos productos cárnicos sin poder justificar su procedencia.

Se procedió a su aprehensión y al secuestro de la mercadería y del rodado, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción Morteros.