FPA en Arroyito detuvo a sujeto vinculado a Organización Narcocriminal

Oficiales de Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvieron a una persona en la vía pública, quien estaría vinculado a una organización que se dedicaba al narcomenudeo en la ciudad de Arroyito.

El procedimiento tuvo lugar en calle Castro Barros esquina Av. Perón de barrio Xanaes, de la ciudad mencionada. En dicho acto se aprehendió a un hombre de 40 años, oriundo de la zona.

Este operativo se encuentra relacionado al operativo desarrollado el día 25 de febrero del corriente año. En aquel momento, se detuvieron a diez integrantes de una organización y se secuestraron 163 dosis de cocaína, 21 de marihuana, cigarrillos de cannabis sativa, dinero, un arma de fuego, un automóvil, cinco motocicletas y elementos de fraccionamiento.

Por último, autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco ordenaron el traslado del detenido a sede judicial por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.