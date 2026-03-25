Rescate en el Champaquí: El DUAR halló a dos mujeres que se habían desorientado

El operativo fue realizado junto a bomberos voluntarios de Yacanto y se extendió durante más de cuatro horas en la zona de Tres Árboles._

El domingo por la tarde, efectivos del DUAR Calamuchita lograron ubicar y asistir a dos mujeres de 48 y 51 años, oriundas de la provincia de Buenos Aires, que se habían desorientado mientras realizaban una caminata en el Cerro Champaquí.

El hallazgo se produjo en el sector conocido como sendero de Tres Árboles, en inmediaciones del camino hacia el puesto Ponce. Según relataron las excursionistas, habían perdido la referencia del sendero principal que une el Puesto Tres Árboles con la base del cerro.

Tras ser localizadas, ambas fueron acompañadas hasta el lugar donde se encontraban sus vehículos y posteriormente descendieron hacia la localidad de Yacanto, donde se les practicó un control médico preventivo encontrándose en buen estado de salud.