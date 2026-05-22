Alto impacto económico en Córdoba por la final de la Liga Profesional de Fútbol

Con más de 50 mil asistentes previstos, altos niveles de reservas hoteleras y un impacto económico estimado en más de $17.000 millones, Córdoba se prepara para vivir un fin de semana de gran movimiento turístico, deportivo y cultural impulsado por la final entre Belgrano y River.

El partido representa uno de los encuentros más convocantes del calendario deportivo nacional y tendrá a nuestra ciudad como escenario principal.

La realización de eventos de esta magnitud forma parte de una política sostenida del Gobierno provincial que posiciona a Córdoba como sede de grandes acontecimientos nacionales e internacionales, articulando infraestructura, conectividad, turismo y desarrollo.

En ese marco, el deporte se consolida también como una herramienta de generación de empleo, consumo y movimiento económico en distintos sectores.

Al respecto, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional de Córdoba, Miguel Siciliano, destacó: “Hay mucha inversión, planificación y decisión para que Córdoba sea sede de la final del fútbol argentino. Ya estamos prácticamente con ocupación hotelera completa, no solamente en Córdoba capital, sino también en el Gran Córdoba, y eso explica por qué tomamos la decisión estratégica de apostar por los eventos deportivos, sociales y culturales en nuestra provincia”.

Cada espectáculo masivo genera un efecto multiplicador que impacta en la hotelería, la gastronomía, el transporte, el comercio y los servicios, con beneficios que alcanzan tanto a la capital como a distintos puntos del interior provincial.

Así, la final entre Belgrano y River en el Kempes vuelve a posicionar a Córdoba dentro del calendario nacional de espectáculos y competencias de convocatoria masiva.

El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, manifestó que la realización de este evento es muy importante para la provincia: “La final del fútbol argentino entre River y Belgrano en nuestro Mario Alberto Kempes le da un condimento especial. Todo esto es fruto del impulso que nos da nuestro gobernador Martín Llaryora para que Córdoba sea sede de grandes eventos”.

Luis Fabián Artime, titular del club de barrio Alberdi, valoró la oportunidad de disputar el encuentro con el respaldo de 50.000 hinchas de ambas parcialidades e hizo hincapié en la capacidad de infraestructura de la provincia. “Que Córdoba recupere una final es importantísimo, una provincia en el centro del país, turística, que tiene todo para albergar una final. Verdaderamente, Córdoba tiene todo, creo que es espectacular”, aseguró.

En la misma línea, el próximo 30 y 31 de mayo la provincia será nuevamente sede del Turismo Carretera en el Autódromo Oscar Cabalén de la ciudad de Alta Gracia. La competencia, presentada oficialmente esta semana en el Paseo del Buen Pastor, representa otro ejemplo del impacto que generan los espectáculos deportivos masivos en el turismo, la gastronomía, la hotelería y el movimiento económico regional.

Operativo de seguridad Belgrano-River

De acuerdo a la planificación establecida, unos 1.200 efectivos estarán dispuestos para el operativo de seguridad diagramado para el partido del domingo.

Además de controles en todas las rutas de acceso a la provincia, de manera conjunta entre fuerzas provinciales y federales, el dispositivo abarcará el primer anillo del Estadio Mario Alberto Kempes, así como las inmediaciones del mismo (parques públicos, plazas, zonas de estacionamiento).

Por su parte, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, adelantó que durante el sábado y el domingo se desplegará un operativo desde temprano para acompañar la previa y contener la efervescencia. “Anhelamos que este partido tan trascendental sea una fiesta del deporte porque en Córdoba la pasión es mucha”, destacó.

En los ingresos al estadio estará dispuesto personal del programa Tribuna Segura participando de los controles, por lo que es un requisito indispensable asistir con DNI físico. Las entradas se encuentran nominadas, por lo cual con la presentación del documento se podrá identificar cada ticket.

El dispositivo de seguridad está coordinado por el Ministerio de Seguridad, a través del COSEDEPRO y por la Dirección de Planificación y Diseño Prevencional de la Policía de Córdoba. Participan además las direcciones generales de Seguridad Capital, Policía Caminera, personal de las departamentales Norte y Sur, como así también unidades especiales (SEOM, Guardia de Infantería, DUAR, entre otros).

Además, participará del operativo personal de la Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional, y de las diferentes áreas de la Municipalidad de Córdoba que formarán parte del operativo desplegado en las inmediaciones del Estadio M.A Kempes: Tránsito, Transporte, Fiscalización y Control, Espectáculos Públicos.

Información de servicio

Los simpatizantes de River Plate ingresarán a la provincia por autopista Rosario-Córdoba hacia el estadio desde Circunvalación Norte, Av. Rafael Núñez, Mujer Urbana y Puente Gauss, con dirección a la playa de estacionamiento Norte, y Parque del Kempes Norte. Ocuparán las tribunas: popular Willington con acceso por portón n°3; y platea Ardiles por portón n°2.

Por su parte, los seguidores de Belgrano ingresarán a la popular Artime por portones n°1 y n°1 bis, y hacia platea Gasparini por portón n°4.

Los sitios oficiales habilitados para el estacionamiento de vehículos serán: playa norte, Facultad de Turismo Montes Pacheco, Centro de Convenciones y Parque del Kempes Norte para los simpatizantes de River Plate, mientras que para Belgrano estará dispuesta la playa sur, Parque del Kempes Sur y Parque Bustos.

Se dispondrá un operativo especial de transporte urbano con unidades que partirán desde Plaza Colón (Avellaneda y Colón) para los simpatizantes de Belgrano y desde Plaza Italia (27 de abril y Cañada) para los de River Plate, a partir de las 12 horas.

El dispositivo sanitario contará con siete ambulancias, carpas médicas en los sectores norte y sur del estadio, además de equipos de paramédicos, rescatistas de la Universidad Nacional de Córdoba y personal de Defensa Civil de la Municipalidad.

Un fin de semana con eventos en toda la provincia

Al movimiento generado por la final entre Belgrano y River se suma una intensa agenda de actividades culturales, musicales, gastronómicas y recreativas en distintos destinos cordobeses, potenciando aún más el flujo turístico durante el fin de semana largo.

Entre las principales convocatorias se destacan el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el Festival del Cuarteto en Jesús María y el encuentro de globos aerostáticos en Río Ceballos, además de múltiples celebraciones populares vinculadas al 25 de Mayo, con locros, peñas y fiestas tradicionales en distintas localidades de la provincia.

En este contexto, Jesús María registra reservas del total de sus plazas para el fin de semana, mientras que Villa del Totoral alcanza el 95% de reservas, Colonia Caroya ronda el 90% y Río Cuarto también presenta niveles cercanos al 90%, impulsados por los eventos y el movimiento turístico general del fin de semana.

Río Ceballos, sede del encuentro de globos aerostáticos, registra entre un 75% y un 80% de reservas, mientras que La Cumbrecita alcanza el 74% y Villa General Belgrano ronda el 70% de ocupación.

Punilla también evidencia un importante movimiento turístico, con reservas que actualmente superan el 50%, aunque se estima un crecimiento significativo en las próximas horas impulsado por el fin de semana largo y el efecto derrame de los grandes eventos que tendrá Córdoba.

Plaza hotelera colmada

La capital cordobesa registra un promedio del 92% de reservas hoteleras, alcanzando el 100% en los alojamientos categorizados ubicados en las zonas cercanas al estadio.

Según las estimaciones, alrededor de 15 mil personas se alojarán en la ciudad durante el fin de semana, mientras que unos 20 mil espectadores llegarán desde otras provincias, generando además movimiento turístico en distintos corredores y localidades del interior provincial.

El impacto económico estimado alcanzaría algo más de $17.000 millones de pesos, cifra que no contempla el movimiento generado por la venta de entradas al espectáculo deportivo.

Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, expresó: “Eventos de esta magnitud generan un impacto muy positivo para toda la provincia. La final moviliza miles de visitantes, potencia la actividad hotelera, gastronómica y comercial, y vuelve a mostrar a Córdoba como un destino preparado para recibir grandes acontecimientos deportivos y turísticos durante todo el año”.

Entre reservas hoteleras, movimiento gastronómico, actividad comercial y miles de visitantes recorriendo la ciudad y distintos destinos provinciales, Córdoba ya vive un fin de semana extraordinario impulsado por el deporte, la música, las fiestas populares y el turismo de eventos.