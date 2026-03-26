Altura Peaje Devoto: Detectaron camión que transportaba pescado sin condiciones sanitarias

En la provincia de Córdoba detectaron un camión que transportaba una tonelada de pescado sin las condiciones sanitarias necesarias

El camión procedente de Santa Rosa (Santa Fe) tenía como destino la ciudad de Córdoba.

Entre una carga de verduras, había 41 cajas que contenían ejemplares de sábalo sin respetar la pertinente cadena de frío.

Pasadas las 5 a.m. de hoy, a la altura del Peaje Devoto (Ruta Nacional N° 19, kilómetro 142) los gendarmes de la Sección Seguridad Vial “San Francisco” dependientes del Escuadrón de Seguridad Vial “Villa María”, controlaron un rodado que se dirigía hacia la capital provincial.

Durante la inspección, los funcionarios hallaron entre la carga de verduras más de 40 cajas que contenían pescados de la especie sábalo en infracción a la Ley 22.375. El avalúo según facturación asciende a 3.800.000 pesos.

Intervino SENASA delegación San Francisco (Córdoba). Se realizaron las actuaciones correspondientes, y se procedió al secuestro para su posterior desnaturalización de los elementos. Personal de Bromatología efectuaron el decomiso y traslado de los pescados embolsados a una cámara frigorífica en resguardo, a disposición del Juzgado de Faltas de San Francisco.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de marzo de 2026.-