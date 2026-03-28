UEPC activó mecanismos de consulta y resolución por nueva propuesta del Gobierno

Ante una nueva propuesta salarial, la tercera , presentada por el Gobierno Provincial, a partir del pasado viernes 27, se activaron los mecanismos de consulta y resolución previstos en el estatuto gremial de la UEPC.
Fechas de resolución
Viernes 27/3 Asambleas informativas por departamento.
Lunes 30/3 Asambleas informativas y resolutivas de 1 hora por turno en las escuelas.
Martes 31/3 Asamblea resolutiva de delegadas y delegados escolares por departamento.
Miércoles 1/4 Asamblea Provincial resolutiva de delegadas y delegados departamentales.