Localidades del Dpto San Justo avanzan hacia la recuperación luego del temporal

Colonia Marina, El Tío y La Francia, ubicadas en el departamento San Justo, avanzan hacia la recuperación de la normalidad luego del intenso temporal que las afectó en la madrugada de anteayer, gracias al trabajo sostenido y coordinado entre el Gobierno de Córdoba, los municipios y los equipos de emergencia.

Tras las lluvias extraordinarias que provocaron anegamientos en gran parte de los pueblos, las condiciones comenzaron a estabilizarse y el nivel del agua descendió de manera significativa en las zonas más afectadas.

En este contexto, las familias evacuadas en la Escuela Fray Luis Beltrán ,de Colonia Marina, comenzaron a regresar progresivamente a sus viviendas, mientras continúan las tareas de asistencia y acompañamiento por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo.

El gobernador Martín Llaryora destacó el trabajo desplegado en territorio y valoró la rápida respuesta de los equipos provinciales.

“Lo más importante es que las familias puedan volver a sus hogares y recuperar la tranquilidad. Vamos a seguir acompañando hasta que cada vecino recupere plenamente sus condiciones de vida”, señaló.

Durante toda la jornada, maquinaria y equipos de la Provincia avanzaron con tareas de drenaje, limpieza y remoción de obstáculos, lo que permitió mejorar la circulación y acelerar el escurrimiento del agua acumulada.

El ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, estuvo ayer en Colonia Marina coordinando el operativo junto a equipos técnicos, sanitarios y de asistencia directa, que mantienen presencia en los sectores más comprometidos.

En paralelo, se sostiene la implementación del Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre, herramienta clave que permite brindar respuestas inmediatas y acompañar la recuperación de las familias afectadas.

Si bien la situación tiende a normalizarse, el Gobierno de Córdoba mantiene un operativo activo en la zona, con monitoreo permanente y recursos disponibles ante cualquier eventualidad, asegurando la asistencia necesaria hasta completar la recuperación total de la localidad.