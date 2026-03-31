Córdoba: Aulas Taller Móviles garantizan capacitación tecnológica y acceso al empleo

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y el INET continúa transformando la formación profesional en una herramienta de arraigo y progreso. A través de sus nueve Aulas Taller Móviles (ATM), el Gobierno Provincial garantiza que la alta capacitación tecnológica no sea un privilegio de las grandes ciudades, sino un derecho accesible en cada rincón del mapa cordobés.

Durante el verano 2026, localidades como Reducción, Río Primero, Oncativo, Las Acequias, La Francia, Villa de Pocho, Coronel Moldes y Obispo Trejo fueron sede de esta iniciativa.

La educación donde está la oportunidad

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, fue categórico sobre el sentido de esta política: “Como sostiene nuestro gobernador Martín Llaryora, la educación tiene que estar donde están las oportunidades. Con las aulas móviles no solo llevamos herramientas; llevamos dignidad y futuro. Estamos generando mano de obra calificada allí donde se produce, acompañando el crecimiento de nuestra Córdoba con un Estado presente que elimina las distancias”.

En la misma línea, la Subsecretaria de Coordinación Educativa Andrea Fessia, destacó la rigurosidad del modelo: «No estamos dando cursos aislados; estamos brindando formación profesional con certificación oficial en entornos de vanguardia. La formación en soldadura, energías renovables o saberes digitales que recibe un vecino en una comuna pequeña es exactamente la misma que recibiría en la capital. Ese es el verdadero sentido de la equidad educativa».

El impacto en el territorio: La Francia como modelo

La llegada de las ATM requiere de una logística aceitada con los gobiernos locales. En La Francia, el impacto ha sido notable. Su intendente, Franco Castellina, valoró la articulación con la Provincia: «Para un intendente, ver que sus vecinos pueden especializarse en oficios técnicos sin tener que viajar kilómetros es una satisfacción enorme. Esta aula móvil en La Francia no solo capacitó personas, sino que nos dio las herramientas para que nuestras industrias locales encuentren el talento que necesitan aquí mismo. Es educación aplicada al desarrollo local».

Protagonistas del cambio: Voces desde el aula

La fuerza de este programa reside en quienes aprovechan cada minuto de formación Claudio Palomeque, docente de Soldadura en una de las unidades, explica: «Aquí el docente y el alumno forman un equipo de trabajo. El equipamiento es de primera línea, lo que permite que el estudiante salga listo para insertarse en una fábrica o emprender por su cuenta».

Por su parte, Elizabeth Baez estudiante del curso de Saberes Digitales, expresó: «Pensé que para aprender esto tenía que mudarme o pagar una fortuna. Tener el aula acá, en mi pueblo, me cambió la perspectiva. Hoy me siento capaz de competir en el mercado laboral actual».

Hacia un 2026 de mayor alcance

La Unidad Interministerial, la provincia prevé ampliar el recorrido de las ATM durante el resto del año partir de un trabajo articula con el INET. La estrategia se integra con las Coordinaciones Locales de Educación (CLE), permitiendo que cada trayecto formativo responda a la demanda productiva específica de la zona.

Esta política se enmarca en el Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024-2027, consolidando a Córdoba como una provincia donde el conocimiento es, ante todo, el motor del trabajo y el progreso federal.