Alumnos participan de talleres preparatorios para el concurso “Usinas de Ideas con IA

El Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, a través de la Dirección de Tecnología en la Educación de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Curricular y Tecnologías en Educación, junto con Chicos.Net y HumanIA, llevó adelante los talleres preparatorios para el concurso “Usinas de Ideas con IA”, destinados a estudiantes de Educación Secundaria.

La iniciativa busca promover el uso crítico, creativo y responsable de la inteligencia artificial mediante propuestas que permitan a las y los jóvenes diseñar objetos o soluciones vinculadas a problemáticas concretas de sus comunidades.

Al ser consultado, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “Necesitamos que nuestros estudiantes no solo aprendan sobre tecnología, sino que también puedan utilizarla de manera crítica, creativa y comprometida con la realidad que los rodea. Estos espacios promueven innovación, trabajo colaborativo y la construcción de soluciones con impacto en sus comunidades”.

La implementación en la provincia se realizó a través de talleres presenciales desarrollados en Córdoba Capital, en el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (ISEP), y en el interior provincial, con sedes en las localidades de Despeñaderos y Unquillo. Más de 400 estudiantes participaron de las distintas jornadas de formación y experimentación.

El concurso combina el pensamiento de diseño, un proceso centrado en las personas, con el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a problemas concretos del entorno.

La propuesta invita a estudiantes y docentes acompañantes a explorar las posibilidades de la IA para investigar, imaginar y construir soluciones innovadoras, articulando saberes de distintas áreas y fortaleciendo habilidades como el pensamiento crítico, la colaboración y la comunicación.

En relación con la experiencia, el director de Tecnología en la Educación, Gabriel Scarano, expresó: “Desde la Dirección de Tecnología impulsamos cuatro talleres de ideación donde las y los estudiantes pusieron en el centro las problemáticas de sus comunidades y desarrollaron propuestas de solución apoyadas en la inteligencia artificial. Asimismo, se promovió una mirada crítica sobre el uso de estas herramientas, desde una perspectiva ética y responsable. Fueron jornadas profundamente enriquecedoras, que combinaron aprendizaje, creatividad y compromiso con el entorno”.

El certamen se desarrollará durante entre abril y octubre, abarcando distintas instancias que culminarán con la presentación de un trabajo final.

Sobre el concurso “Usinas de Ideas con IA”

La propuesta apunta a utilizar la inteligencia artificial como herramienta para potenciar el desarrollo de ideas y el trabajo colaborativo: explorar posibilidades, ampliar perspectivas, generar bocetos, simular soluciones y materializar proyectos.

En este marco, la IA funciona como un “copiloto” que acompaña el proceso desde la identificación del problema hasta el diseño de una solución, fortaleciendo la creatividad, la toma de decisiones fundamentadas y el compromiso con el entorno.

El concurso abre cuatro dimensiones de aprendizaje fundamentales para los estudiantes:

Explorar la IA en el aula: Permite experimentar con inteligencia artificial para investigar, imaginar y crear soluciones nuevas a problemas cotidianos.

Permite experimentar con inteligencia artificial para investigar, imaginar y crear soluciones nuevas a problemas cotidianos. Integrar saberes: Propone articular distintas áreas curriculares en proyectos interdisciplinarios que planteen desafíos compartidos.

Propone articular distintas áreas curriculares en proyectos interdisciplinarios que planteen desafíos compartidos. Trabajar en equipo: Fomenta la colaboración, la creatividad y, sobre todo, el pensamiento crítico sobre el uso y alcance de la IA.

Fomenta la colaboración, la creatividad y, sobre todo, el pensamiento crítico sobre el uso y alcance de la IA. Incidir en la comunidad: Motiva a los jóvenes a diseñar propuestas que busquen transformar e impactar de manera positiva en su entorno social.

Para más información sobre el concurso, ingresar a: https://www.chicos.net/humania/concurso o escribir al correo electrónico: humania@chicos.net.