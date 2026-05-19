Concejo Deliberante de Brinkmann: Entregaron Premio «Manuel Belgrano»

En un acto realizado en el Teatrillo Municipal, el Concejo Deliberante entrego el Premio «Manuel Belgrano», de acuerdo a la Ordenanza sancionada oportunamente y que lleva el N* 2675.

Equipos Directivos, abanderados y escoltas de los diferentes Centros Educativos de la zona urbana y rural, recibieron los correspondientes reconocimientos.

Hubo una lectura de parte Graciela Bussi, al cumplirse 50 años del Golpe Militar de 1976.

Asimismo se proyectaron videos alegóricos y también la actuación de bailarines locales