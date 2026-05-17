Llevaron a cabo 4° Instancia Institucional de Formación Situada Córdoba 2026

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba llevó adelante, del 11 al 14 de mayo, la 4ª Instancia Institucional de Formación Situada Córdoba 2026, una propuesta que reunió a más de 70 mil docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial en torno a una agenda común de fortalecimiento pedagógico.

Estas instancias de formación permanente se desarrollan en la provincia desde 2024, en el marco de las políticas educativas impulsadas por el gobernador Martín Llaryora, con el objetivo de fortalecer la enseñanza, acompañar las trayectorias escolares y consolidar procesos de mejora continua en cada institución educativa.

La jornada constituyó un espacio estratégico de trabajo institucional orientado a profundizar la mejora de los aprendizajes y consolidar a la escuela como unidad pedagógica de transformación. En esta edición, el eje central estuvo puesto en la alfabetización en Lengua y Matemática y en la construcción de entornos de bienestar y cuidado que acompañan las trayectorias escolares de estudiantes de toda la provincia.

Las actividades se desarrollaron en cada institución educativa a través de instancias de análisis, reflexión y toma de decisiones pedagógicas colectivas, en línea con las prioridades definidas por la política educativa provincial y los objetivos del programa TransFORMAR@Cba.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó la magnitud y el sentido de esta política de formación permanente y señaló: “Estamos convencidos de que la escuela es la unidad de cambio. Estos espacios, que reunieron a más de 70 mil educadores, son el motor de la transformación que lideramos junto al gobernador Martín Llaryora. El foco fue claro: fortalecer la alfabetización en lengua y matemática, porque son las bases de todo conocimiento, y hacerlo en un clima de bienestar que garantice que cada estudiante pueda aprender en un entorno de cuidado y seguridad emocional”.

Por su parte, la secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti, remarcó la continuidad del proceso formativo impulsado por la Provincia: “Esta cuarta instancia no fue un hecho aislado. Fue la evolución de lo que iniciamos con la autoevaluación en diciembre y profundizamos en febrero. Hoy la innovación se aplica directamente a la revisión de los aprendizajes prioritarios, integrando las nuevas metas del programa TransFORMAR@Cba”.

En tanto, la subdirectora de Formación Permanente, Marcela Rosales, valoró el carácter situado y contextual de la propuesta: “La formación situada nos permitió que el desarrollo profesional ocurriera donde más importa: en el aula. Trabajamos para que el bienestar escolar no sea solo un concepto, sino una práctica cotidiana que sostenga las trayectorias escolares, permitiendo que la enseñanza de la lengua y la matemática llegue a cada estudiante sin exclusiones”.

La Formación Situada reafirmó así su sentido como estrategia de desarrollo profesional docente en contexto, promoviendo prácticas de enseñanza que acompañan las trayectorias educativas desde una perspectiva de inclusión y mejora continua.

Durante el desarrollo de estas jornadas, los y las estudiantes continuaron sus procesos de aprendizaje mediante actividades domiciliarias, remotas y/o a distancia previstas por cada institución educativa, garantizando la continuidad pedagógica en toda la provincia.