Analizan enseñanza de la Shoá en el sistema educativo cordobés

El ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, Horacio Ferreyra, recibió a la secretaria general del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Fabiana Mindlin, con quien sostuvo una agenda de fortalecimiento y trabajo en conjunto en materia educativa.

Del encuentro también participaron el secretario de Educación, Luis Franchi, y la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine. Además, contó con la presencia de Adrián Ganzburg y las licenciadas Dalit Hojman y Marta Kowadlo, presidente y miembros de la filial Córdoba de DAIA Córdoba, respectivamente.

La visita de Mindlin a la provincia se dio en el marco de su participación como oradora en el acto conmemorativo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, organizado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba junto a DAIA Córdoba.

Durante el encuentro, se generó un espacio de diálogo e intercambio en torno al lugar que ocupa la enseñanza de la Shoá en el sistema educativo cordobés, destacando que Córdoba fue la primera provincia del país en sancionar una ley que garantiza su abordaje en las escuelas.

Cabe destacar que se entiende por Shoá a la persecución y aniquilación sistemática de los judíos europeos por parte del Estado alemán nacionalsocialista y sus colaboradores.

Asimismo, se coincidió en la importancia de profundizar el trabajo articulado entre el Ministerio de Educación, el Museo del Holocausto de Buenos Aires y las organizaciones de la comunidad, con el objetivo de potenciar proyectos, herramientas pedagógicas, prácticas de enseñanza y recursos educativos que permitan abordar de manera integral esta temática, así como otras problemáticas contemporáneas vinculadas a los discursos de odio, el antisemitismo y el terrorismo.

En ese sentido, se remarcó el valor de una educación que promueva, desde una mirada crítica y comprometida, la construcción de ciudadanía, la convivencia justa y pacífica, y el rechazo a toda forma de discriminación, violencia o exclusión.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, señaló: “La enseñanza de la Shoá es una política educativa fundamental para formar ciudadanos críticos y comprometidos con la memoria, los derechos humanos y la convivencia democrática. El trabajo articulado con instituciones especializadas fortalece este camino”.

Por su parte, la secretaria general del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Fabiana Mindlin, expresó: “Córdoba demuestra un compromiso profundo con la memoria al garantizar la enseñanza de la Shoá en sus escuelas y al promover una educación que previene los discursos de odio”.

Finalmente, Adrián Ganzburg destacó: “La educación es una herramienta clave para construir memoria, combatir el antisemitismo y fortalecer una convivencia basada en el respeto y la paz”.