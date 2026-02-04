Destacan resultados del Sistema Integral de Pasantías de Modalidad Especial

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba destacó los resultados alcanzados por el Sistema Integral de Pasantías durante el ciclo lectivo 2025, donde 187 estudiantes de la modalidad especial accedieron a su primera experiencia formativa en contextos reales de trabajo.

La iniciativa, coordinada por la Subsecretaría de Coordinación Educativa, dependiente de la Secretaría de Educación a cargo de Luis Franchi, se consolida como una política clave para fortalecer las trayectorias educativas y laborales de jóvenes con discapacidad.

A través del programa, se articularon 37 instituciones educativas con distintos sectores productivos, posibilitando que las y los estudiantes apliquen los saberes adquiridos en escenarios laborales auténticos.

Estas pasantías forman parte del espacio curricular de Formación Laboral, eje central del segundo ciclo de la educación secundaria de la Modalidad Especial, y constituyen una instancia fundamental para el desarrollo de competencias para la vida adulta y el trabajo.

Además de brindar experiencias significativas de aprendizaje, los trayectos formativos incorporados al sistema otorgan certificaciones con validez nacional en rubros estratégicos vinculados al desarrollo local y regional.

Entre ellos se destacan la formación como auxiliar en viverismo, jardinería y horticultura; cocina y panadería; y producción de bienes y servicios locales, ampliando las oportunidades de inserción laboral futura.

Al respecto, el ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra, afirmó: “Garantizar experiencias formativas en contextos reales de trabajo es una condición indispensable para una educación verdaderamente inclusiva”.

Al respecto el Secretario de Educación Luis Franchi sostuvo que “estas pasantías permiten que las y los estudiantes de la modalidad especial desarrollen autonomía, confianza y competencias concretas para la vida adulta, reafirmando nuestro compromiso con una escuela que amplía derechos y genera oportunidades reales para todos”.

Por su parte, la supervisora general Fabiana Antolini valoró el impacto de esta política pública y el trabajo articulado entre las escuelas y el entorno socioproductivo: “Esta vinculación facilitó y garantizó que nuestras escuelas pudieran acompañar a los estudiantes a través de experiencias significativas en contextos reales de trabajo, brindando los conocimientos y capacidades básicas para una inserción genuina en el mundo laboral”.

De cara al próximo ciclo lectivo, y en el marco del programa TransFORMAR@Cba, el Gobierno de la Provincia proyecta un nuevo avance estratégico: la puesta en marcha de Centros Integrales de Formación Laboral en escuelas precursoras de la modalidad especial.

Esta iniciativa busca profundizar el modelo educativo inclusivo, fortaleciendo la articulación entre educación, trabajo y comunidad.