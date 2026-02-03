Presentaron espacio virtual «Herramientas de comunicación y gestión de conflictos»

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, presentó el espacio virtual “Herramientas de comunicación y gestión de conflictos”, dentro del marco de las políticas educativas con enfoque de bienestar.

La iniciativa parte de BienCBA, una línea de trabajo orientada a fortalecer el bienestar institucional, la convivencia escolar y la construcción de vínculos saludables en las escuelas.

La propuesta está destinada a acompañar a docentes, equipos directivos, supervisores y a la comunidad educativa en el abordaje cotidiano de situaciones conflictivas en el ámbito escolar.

El espacio virtual pone a disposición artículos, notas, recursos digitales y videos breves, elaborados por docentes y profesionales con experiencia en resolución pacífica de conflictos.

Los contenidos están pensados para brindar estrategias prácticas, accesibles y de calidad, orientadas a la gestión creativa, respetuosa y preventiva de los conflictos interpersonales e institucionales.

El ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, Horacio Ferreyra, destacó: “La formación y el acompañamiento a los equipos docentes son pilares centrales de nuestras políticas educativas. Este recurso se suma al compromiso sostenido de construir escuelas que enseñen, contengan y cuiden, generando mejores oportunidades para aprender y convivir”.

Desde este enfoque, se promueve el desarrollo de habilidades clave para una comunicación efectiva, el reconocimiento del otro y la creación de entornos educativos más armónicos y saludables.

Ejes de trabajo y acompañamiento a las prácticas escolares

Entre los principales ejes abordados se encuentran el desarrollo de estrategias de comunicación y gestión de conflictos, promoviendo el diálogo, la escucha activa y la resolución colaborativa, así como el fortalecimiento de la empatía, la confianza y los vínculos respetuosos en el ámbito escolar.

La secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, describió el espacio como una herramienta para acompañar el trabajo de los docentes, en este sentido expresó: “Nuestro objetivo es fortalecer la convivencia escolar desde una mirada integral, que incluya el cuidado de las personas, la promoción del diálogo y la construcción de prácticas colaborativas que mejoren la vida institucional”.

La propuesta ya comenzó a tener un impacto directo en las prácticas escolares. Docentes de distintos puntos de la provincia destacaron el valor de los recursos disponibles.

“Me ayudó a repensar cómo hablar con mis estudiantes sin imponer, sino escuchando”, señaló una docente de Villa María; mientras que desde Córdoba Capital, otro docente remarcó que “en la escuela estamos comunicándonos todo el tiempo, y contar con técnicas para hacerlo de forma cuidada marca una gran diferencia”.

En la misma línea, una preceptora de Río Cuarto comentó: “Estas herramientas permiten acompañar mejor a los estudiantes en los recreos, donde suelen surgir conflictos”, y una coordinadora de Marcos Juárez valoró: “Aprender a validar emociones antes de responder mejora notablemente los vínculos”.

Desde la Dirección General de Bienestar Educativo, su responsable Juan José Castellano destacó que esta iniciativa se suma a las acciones de formación continua que se desarrollan de manera presencial y virtual en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

En ese marco, más de 3.000 docentes de toda la provincia ya se han formado en comunicación, convivencia escolar y resolución colaborativa de conflictos.

Para conocer más sobre el espacio “Herramientas de comunicación y gestión de conflictos”, ingresar al portal oficial del Ministerio de Educación.