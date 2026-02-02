Llaryora confirmó una «fuerte expansión del sistema educativo provincial»

El gobernador Martín Llaryora anunció la creación de Campus Innova Futuro, un nuevo espacio de formación y vanguardia tecnológica que estará orientado a capacitar a docentes y estudiantes en herramientas educativas basadas en inteligencia artificial, y confirmó una fuerte expansión del sistema educativo provincial, con más escuelas, innovación curricular y mayor cobertura universitaria en todo el territorio.

Con la premisa de “innovar sobre los logros”, Llaryora anunció la reformulación de los diseños curriculares y el fortalecimiento de las escuelas precursoras, instituciones que impulsan innovación pedagógica con foco en comprensión lectora, lógica matemática, uso de inteligencia artificial y pasantías de estudiantes en empresas locales.

El objetivo para este año es alcanzar 1.200 unidades educativas bajo este modelo.

En ese marco, confirmó que durante este año se inaugurará Campus Innova Futuro, desde donde se impulsarán programas de innovación educativa, incluida la educación económica 5.0, orientada a fortalecer el aprendizaje en administración y finanzas personales.

El gobernador anunció una nueva etapa de expansión universitaria, al confirmar que a las 15 sedes regionales de la Universidad Provincial de Córdoba creadas en los últimos dos años se sumarán subsedes, lo que convertirá a Córdoba en la provincia con mayor cobertura territorial de educación universitaria del país.

Llaryora destacó el trabajo de la comunidad educativa y de los intendentes que participan en las Coordinaciones Locales de Educación (CLE), y afirmó que, con el Plan de Igualdad Territorial, “Córdoba avanza hacia un modelo con obras en todo el territorio y universidad para toda la provincia”.

Al repasar el camino recorrido, el mandatario recordó la creación del Polo Educativo de San Francisco, que permitió que cientos de jóvenes —muchos de ellos primeros universitarios de sus familias— accedieran a un título y a mejores oportunidades de futuro.

También evocó su etapa como intendente de la ciudad de Córdoba, donde impulsó una transformación profunda de las escuelas municipales, con mejoras de infraestructura, reapertura de establecimientos cerrados y la mayor construcción de aulas de su historia.

“No fueron solo obras, fue una transformación educativa”, sostuvo Llaryora, al remarcar que, pese al contexto nacional de fuerte desinversión en educación y ciencia, Córdoba inaugura una escuela por mes desde el inicio de la gestión.

En el nivel inicial, destacó que la provincia ya alcanzó el 82% de cobertura en salas para niños de 3 años y se comprometió a llegar al 100% antes de finalizar su mandato.

El gobernador subrayó además los avances en calidad educativa: aumento de la cobertura en el nivel secundario, reducción del abandono escolar y mayor egreso efectivo del sistema.

En materia de transformación digital, señaló la entrega de más de 50 mil netbooks y destacó que todas las escuelas rurales y de alta montaña cuentan hoy con conectividad, un hito que mejora no solo la educación sino también la calidad de vida de las comunidades.Navegación de entradas