Ante posible cierre de la Agencia del INTA, Municipio de Brinkmann manifiesta su preocupación

Ante el posible cierre del INTA Brinkmann, transmitimos nuestra preocupación por la pérdida de una de las instituciones señeras de nuestra historia y fundamentales para el desarrollo de toda la región.

Durante casi 60 años el INTA Brinkmann, a través de sus profesionales y en conjunto con los productores y las familias rurales, llevaron adelante tareas y programas que mejoraron la producción, cuidando el medio ambiente y el uso eficiente de los recursos.

Párrafo aparte merece el Programa Pro Huerta, a través del cual cientos de personas encontraron en la producción de alimentos una forma de sustento a sus economías familiares.

La ciencia aplicada al desarrollo de las economías regionales, la investigación al servicio de la producción y los recursos del Estado en beneficio de las comunidades del interior han sido, entre muchos otros, los beneficios que la presencia del INTA en todo el país, ha dejado a cada uno de los rincones de la Argentina.

Por eso, como gobierno municipal y con el acompañamiento de los actores involucrados en la producción y el desarrollo económico, manifestamos nuestro rechazo al cierre del INTA en Brinkmann, al proceso de achique inconsulto y a su vaciamiento feroz en todo el territorio de la República Argentina.

Y nos proponemos llevar adelante las acciones que estén a nuestro alcance para que -si finalmente el Gobierno Nacional decide el cierre de las oficinas de Brinkmann- su edificio (construido con el aporte de toda la comunidad de Brinkmann y por iniciativa y trabajo de un grupo de brinkmanenses) no sea un bien sujeto a las reglas del mercado. Y que permanezca como patrimonio de toda la ciudad y de utilidad para el bien común.

Mantener el INTA en Brinkmann es necesario por el bien de nuestras comunidades; y por respeto y homenaje a quienes lo desearon, tomaron la iniciativa y trabajaron durante décadas para que contribuya con el desarrollo de toda esta región.

Un Estado y un sistema científico, técnico y productivo al servicio de las comunidades del interior es no sólo responsabilidad de todos sino una necesidad para una Argentina realmente grande, justa y soberana.