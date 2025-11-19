Anuncian apertura de Muestras en Casa Graciela Boero de Morteros

El próximo viernes 21 de noviembre a las 20 horas, se realizará la apertura de dos nuevas Muestras en Casa Graciela Boero.

En primer lugae, se trata de la Muestra “Lazos de Campo y Ciudad”, una retrospectiva del paisaje que llega de la mano de la Colección Bancor.

“Esta Muestra de arte de paisajes rurales y urbanos, dialogan con la geografía del lugar, inspirados en una paleta de colores que nos brinda la naturaleza, intimista , cálido, silencioso.”

La muestra conformada por el acervo pictórico del Banco de la Pcia. de Córdoba, Museo “Arq. Francisco Tamburini”, crea lazos invisibles puentes que nos llevan a otras miradas. Artistas como Luis Tessandori, Horacio Córdoba, Luis Cordiviola, Cerrito, entre otros, conforman “un universo donde los sentidos serán protagonistas, sentir el viento en el rostro, el olor a la tierra mojada, el sonido de los pájaros y la contemplación de los animales.”

La misma estará exhibida desde el viernes 21 de noviembre y durante todo el mes de diciembre en Casa Graciela Boero.

Acompañando esta apertura, se realizará también la presentación de la Muestra del Taller de Fotografía del Centro Cultural Municipal, “El silencio de la piel”

“El silencio de la piel narra el instante en que el amor comienza a diluirse. Es la historia de una pareja que se distancia sin levantar la voz, donde las palabras ya no alcanzan y el cuerpo se vuelve el último lenguaje posible” desatacó Bibiana Luque, Profesora a cargo del Taller de Fotografía del Centro Cultural.

Los horarios de visita son viernes, sábado, domingo y feriados de 17 a 21 horas

Para coordinar visitas a través del Programa Eduturismo, comunicarse con la Dirección de Turismo de la Municipalidad.