«Compartiendo Talentos»: Se desarrolla 8° edición del Festival Aplaudamos a las Bandas

Bajo el lema “Compartiendo talentos” se desarrollará desde este viernes y hasta el domingo en el Parque de las Tejas la octava edición del Festival Aplaudamos a las Bandas.

La jornada inaugural , el viernes, estará dedicada al pop, rock y freestyle mientras que para el cierre se aguarda la actuación de los integrantes de De la Rivera (foto) con sus sonidos modernos.

El sábado el folklore dirá presente con el estilo de Paquito Ocaño, representante del norte cordobés y el domingo culminará con una noche de ritmos latinos y cuarteto, a pura fiesta y la participación de DesaKTa2, quienes aprovecharán para celebrar su cuarto aniversario.

El festival busca visibilizar y celebrar el trabajo de las agrupaciones musicales de toda la provincia, ofreciendo un espacio para que las bandas independientes compartan su arte, fortalezcan su desarrollo profesional y conecten con nuevas audiencias.

Durante el festival, el predio contará con food trucks que ofrecerán una variada propuesta gastronómica para disfrutar en familia, y DJs en vivo que ambientarán cada jornada.

Los asistentes pueden llevar su botella de agua para recargar.

Jornadas de formación

En el marco del encuentro que se espera sea multitudinario se realizarán dos jornadas de capacitaciones gratuitas y abiertas al público del sector musical en el Centro Cultural Córdoba de Avenida Leopoldo Lugones 401. Los interesados en participar pueden inscribirse haciendo clic AQUÍ

Las actividades estarán a cargo de especialistas del Instituto Nacional de la Música (INAMU).El viernes, entre las 17 y las 19 disertará Juan Ignacio Vázquez y se presentará AMA, una herramienta que permite distribuir la música argentina de manera justa y transparente. Los asistentes podrán emplear este recurso para subir sus producciones.

El sábado, en tanto, en el mismo horario será el turno de Jorge Pablo Cordero quien se ocupará de los tres derechos intelectuales fundamentales en la música, junto con información práctica sobre cómo registrar y cobrar por canciones y grabaciones.Los cupos son limitados , se requiere inscripción y se entregarán certificados de asistencia.