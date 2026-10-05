Anuncian Taller del Plan Estratégico Brinkmann 2050, el día 8 de octubre

Después de los talleres y espacios de participación que compartimos durante mayo y junio, llega el momento de volver sobre lo construido y dar un nuevo paso en el Plan Estratégico Brinkmann 2050.

Te invitamos al «Taller de validación de nuestra visión de Ciudad», para poner en común las líneas prioritarias que surgieron de todo este proceso y compartirlas con la comunidad. Será un espacio para validar lo construido, sumar miradas y seguir definiendo colectivamente el Brinkmann que queremos para el 2050.

Jueves 8 de octubre | 20 horas.

Salón REX.