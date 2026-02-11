Anunciaron prorroga del Inmobiliario Urbano y Rural hasta el 20 de febrero

El Gobierno de la Provincia de Córdoba anunció a prórroga hasta el 20 de febrero del vencimiento del Pago Anual y de la primera cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano, y la primera cuota del Inmobiliario Rural.

La medida,tiene como objetivo facilitar el cumplimiento tributario en un contexto económico desafiante.

La decisión se enmarca en el Plan de Reducción de Impuestos 2026, que busca aliviar la presión fiscal sobre las familias y acompañar a los sectores productivos, manteniendo a la vez el equilibrio de las cuentas públicas y el financiamiento de la obra provincial.

Cedulones con descuento

Entre las principales novedades del esquema tributario vigente se destaca el Descuento Córdoba 2026, que otorga un 25% automático a propietarios de vivienda única cuyos inmuebles tengan una valuación fiscal de hasta $124 millones, generando un alivio directo en el bolsillo de miles de familias.

Se suman también medidas de estímulo al sector productivo, como el Descuento Propietario Productor, que permite obtener un 5% adicional al abonar el Inmobiliario Rural por medios digitales.

Beneficios que se mantienen

El Gobierno provincial ratifica beneficios ya vigentes, que reconocen el cumplimiento y la responsabilidad fiscal:

• 30% por Contribuyente Cumplidor.

• 15% por Pago Anual en Inmobiliario Urbano, Automotor y Embarcaciones.

• 5% por Buenas Prácticas Agropecuarias, con pagos online.

Como parte de la política tributaria 2026, la Provincia dispuso límites estrictos a las actualizaciones, asegurando que ningún contribuyente afronte incrementos superiores a la inflación interanual:

• 28,3% para el Inmobiliario Urbano. • 29,7% para el Inmobiliario Rural.

Exenciones vigentes

Se sostienen además las exenciones para:

• Adultos mayores, jubilados y pensionados.

• Beneficiarios de programas sociales con exención impositiva.

• Entidades públicas y privadas contempladas en la normativa.

• Vehículos que cumplen condiciones de antigüedad establecidas.

Facilidades de pago

Para acompañar a los contribuyentes, el Gobierno mantiene múltiples alternativas:

• Tarjeta Cordobesa (Visa/Mastercard): hasta 6 cuotas sin interés.

• Todos los medios de pago habilitados en: rentascordoba.gob.ar

• Atención en canales digitales, telefónicos y presenciales en toda la provincia.