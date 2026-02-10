Miércoles 18 de febrero abren inscripciones para el Boleto Educativo Cordobés

El miércoles 18 de febrero abrirán las inscripciones para el Boleto Educativo Cordobés (BEC), correspondiente al ciclo lectivo 2026, para estudiantes, docentes y personal no docente de los niveles inicial, primario y secundario.

La inscripción para los niveles superior y universitario se adaptará al calendario académico de cada institución.

El beneficio alcanza a estudiantes y docentes de todos los niveles educativos y al personal auxiliar no docente de los niveles inicial, primario, secundario y superior.

Es importante recordar que los estudiantes deberán estar matriculados en el ciclo lectivo vigente para poder acceder al programa.

Proceso simplificado mediante Ciudadano Digital

La inscripción se gestionará a través de Ciudadano Digital (CiDi), completando el Formulario Único de Postulantes (FUP).

El trámite se realizará por grupo conviviente: un adulto responsable con CiDi Nivel 2 podrá efectuar la inscripción. Para ello, cada postulante deberá tener su usuario de Ciudadano Digital (CiDi).

Una vez registrada la información requerida, los solicitantes recibirán notificaciones vía correo electrónico, garantizando un proceso ágil y sencillo.

Para obtener más información sobre el procedimiento de inscripción o conocer los requisitos específicos, los interesados pueden ingresar a www.cba.gov.ar/boleto-cordobes, realizar consultas vía WhatsApp al 351 201-0651 de lunes a viernes de 8 a 18 hs o en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Transporte de la provincia de Córdoba.