Secretaría de Economía Circular y Empleo Verde presentó balance de acciones en el último año

La Secretaría de Economía Circular y Empleo Verde presentó un balance de los principales hitos alcanzados durante el último año, en el marco de una política provincial que combina sostenibilidad, empleo verde e innovación productiva.

El documento oficial resume inversiones, avances territoriales y nuevas herramientas tecnológicas que buscan transformar la gestión de residuos y promover un modelo de producción sostenible en toda la provincia. ￼

Regionalización: inversiones millonarias y nuevos rellenos sanitarios

La regionalización de los sitios de disposición final avanza como eje central de la política ambiental provincial.

El esquema no solo reduce costos operativos para los municipios, sino que permite abandonar definitivamente los basurales a cielo abierto y mejorar la calidad ambiental en cada región.

Entre los principales beneficios, la Provincia destaca la prevención de contaminación, la recuperación de materiales reciclables, la generación de empleo verde, la optimización de costos, el cumplimiento normativo y la mejora en la salud pública.

Durante 2025 se refuncionalizaron tres plantas regionales con inversiones significativas:

• Coronel Moldes: cambio tecnológico hacia relleno sanitario, con una inversión de $390.200.000.

• Río Tercero: actualización de infraestructura e impermeabilización de fosa, por $259.800.000.

• Porteña: construcción de fosa, impermeabilización, báscula y maquinaria, por $422.800.000.

A su vez se realizaron importantes Inversiones complementarias en:

• Traslasierras: membrana para una nueva fosa y camión compactador, por $335.657.059. • Calamuchita: reacondicionamiento de infraestructura y adquisición de maquinaria, por $363.000.000.

Estas obras permiten avanzar hacia un sistema más eficiente y seguro, compartido por varias localidades y orientado a la reducción del impacto ambiental. ￼

Fortalecimiento a Centros Ambientales Locales

A través del fondo de financiamiento ambiental se ejecutaron $ 2.577.031.437 , para el fortalecimiento local en la adquisición de Chipeadoras, Prensas Hidráulicas, Cintas de clasificación, Mejora y reacondicinamiento de Centros Verdes, entre otras a 67 localidades del territorio provincial .

Se encuentran a la espera de ser ejecutados otros $ 1.635.433.001 a 21 localidades

Programa de Fortalecimiento de las Buenas Practicas de la Economía Circular

Este programa tiene como eje central posicionar la Economía Circular como modelo productivo y de consumo, alineando las políticas públicas y la toma de decisiones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que plantea la Agenda 2030 en el marco del Ordenamiento Jurídico vigente. A traves de esta politica provincial se entregaron mas de 400 contenedores para el fortalecimiento de la separación en origen, con una inversión $229.700.000

Programa de Ordenamiento Ambiental

El Plan de Ordenamiento Ambiental Provincial (Resolución 259/2024) tiene un doble propósito: Por un

lado, ambiental, orientado a la valorización de residuos voluminosos mediante su transformación en nuevas materias primas o en biomasa para la generación de energía; y por otro, sanitario, enfocado en la eliminación de posibles criaderos de vectores transmisores de enfermedades y el saneamiento de basurales a cielo abierto.

Hasta la fecha se retiraron 3.160 Toneladas de Neumáticos Fuera de Uso (NFU) de 81 localidades lo que equivale a 500 viajes.

A la vez, se retiraron 44 toneladas de chatarra de 3 localidades lo que equivale a 11 viajes.

Cierre de basurales: 16 localidades ya cicatrizaron sus sitios

Otro hito central de la política provincial es la cicatrización de Basurales a Cielo Abierto (BCA), un procedimiento que se realiza una vez que cada localidad cuenta con un sitio de disposición final seguro.

Hasta la fecha, 16 basurales fueron cerrados y remediados, entre ellos los de Berrotarán, Villa Ascasubi, Almafuerte, Tancacha, Hernando, Río Tercero, Sampacho, Coronel Moldes, Brinkmann, Morteros, Altos de Chipión, La Paquita, Porteña (Ente Noreste), Tránsito, Cosquín (poda) y Agua de Oro.

La inversión total destinada a estas tareas asciende a $279.399.712.

Cada municipio debe implementar su Plan GIRSU, evitar la reapertura de basurales e incorporar criterios de economía circular y empleo verde. ￼

Plataforma Circular: la economía circular con trazabilidad en tiempo real

En 2025 la Provincia lanzó también la Plataforma Circular, un sistema digital que funciona como una vidriera pública del ecosistema circular cordobés.

El dispositivo permite identificar materiales reciclables disponibles, actores de la cadena de valorización y productos elaborados a partir de procesos circulares.

Su propósito es vincular a proveedores, recuperadores, gestores y empresas, generando oportunidades económicas e impulsando un consumo más sostenible.

Entre sus objetivos se destacan:

• Tratar los residuos como oportunidades económicas.

• Fortalecer el trabajo cooperativo entre Provincia, municipios y comunidad.

• Brindar insumos a grandes empresas, pymes y emprendedores para fabricar nuevos productos circulares.

Se trata de una herramienta clave para integrar iniciativas dispersas y dotarlas de trazabilidad y escala provincial. ￼

Estrategia de Economía Circular: impacto en sectores que representan el 33% del Producto Bruto Geográfico.

La Estrategia de Economía Circular de la Provincia de Córdoba (EECC) es otro de los pilares de la gestión.

Diseñada para acelerar la transición hacia sistemas de producción y consumo sostenibles, la estrategia se focaliza en cinco sectores económicos que en conjunto representan el 33% del Producto Bruto Geográfico y el 24,5% del empleo formal:

• Automotriz y Metalmecánica

– Reciclaje y recuperación de NFU, vehículos fuera de uso y chatarra.

• Bioagroindustria (láctea, maíz y maní)

– Valorización de biomasa y efluentes para bioenergía y biofertilizantes.

• Construcción

– Gestión y reducción de residuos de obra y demolición.

• Envases post consumo

– Promoción de biodegradables y sistemas de retornabilidad.

• TIC

– Gestión de residuos eléctricos y electrónicos.

La finalidad es reducir el impacto ambiental, preservar recursos estratégicos y, al mismo tiempo, generar nuevos mercados, negocios e inversiones que impulsen un crecimiento adicional del PBG provincial. ￼

El balance revela una política que combina sostenibilidad ambiental con desarrollo económico y empleo.

La regionalización, el cierre de basurales, las nuevas inversiones y herramientas como la Plataforma Circular anticipan un modelo que busca consolidarse como referencia nacional en economía circular y gestión integral de residuos.

La Provincia apuesta así a un cambio estructural, que no solo mejora la calidad ambiental, sino que promueve nuevas oportunidades productivas y de empleo verde para los cordobeses.