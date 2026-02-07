Llaryora recibió a una delegación oficial del Estado de la República Federal de Nigeria

El gobernador Martín Llaryora recibió a una delegación oficial de Jigawa, Estado de la República Federal de Nigeria.

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en el Centro Cívico, se firmó un acuerdo de entendimiento orientado a fortalecer el intercambio de tecnología, conocimiento y experiencias productivas en materia de agroindustria, ganadería y producción de alfalfa.

De la reunión participaron también el ministro de Bioagroindustria, Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Sergio Busso, el presidente de la Agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara junto a funcionarios y técnicos del Estado de Jigawa.

La delegación se encuentra en Córdoba para conocer de primera mano el modelo productivo y tecnológico que posiciona a la provincia como un referente internacional en estos sectores.

Los funcionarios extranjeros manifestaron su interés en conocer los sistemas de riego, el manejo productivo y la articulación público-privada que caracterizan al esquema cordobés.

Luego del encuentro, el ministro Busso calificó como “muy positiva” la reunión e indicó que Jigawa tiene características similares a la provincia de Córdoba.

“Eligieron nuestra provincia para conocer sobre un cultivo tan importante como la alfalfa que ellos necesitan empezar a desarrollar porque tienen necesidad del crecimiento de la ganadería y la lechería”.

Por su parte, el titular de ProCórdoba, expresó: “Estamos muy contentos que hayan elegido Córdoba, vieron en nuestra provincia la capacidad productiva, pero también la capacidad de innovación, de ciencia y tecnología, la forma en la que manejamos la genética y que nos conectamos con las universidades”, finalizó.

La visita de la delegación nigeriana, forma parte de una agenda que incluye recorridos por establecimientos productivos y espacios vinculados a la innovación agroindustrial, con el objetivo de profundizar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, especialmente en producción forrajera y desarrollo ganadero.

Asimismo, destacaron el valor del encuentro y remarcaron la intención de fortalecer los lazos institucionales con la provincia, promoviendo una relación de cooperación y hermanamiento basada en el aprendizaje mutuo y el desarrollo productivo.