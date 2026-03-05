Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo: Se realiza en el Teatrillo Municipal

Como se anunció días atrás, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Brinkmann tendrá este jueves 5 de marzo su acto de apertura de las sesiones ordinarias del período 2026.

Luego de la bienvenida y apertura de la sesión especial a cargo de Ivana Dalmazzo, el actual Intendente Municipal Lic. Mauricio Actis dejará su mensaje, con un repaso del último año de Gobierno y las políticas del Municipio para el nuevo año.

*CAMBIO DE LUGAR*: debido a las condiciones del clima, la Apertura de Sesiones del Concejo Deliberante se realizará este jueves en el TEATRILLO MUNICIPAL a las 20:30 horas.

La inauguración de obras en el sector central del Ferrocarril se realizará en otra oportunidad.