Inicio de ciclo lectivo en el Centro Educativo Siloé

Los días lunes 2 y martes 3 de marzo marcaron el inicio del Ciclo Lectivo 2026 en todos los establecimientos educativos de Brinkmann.

Distintos integrantes del equipo de gobierno municipal participaron del inicio en los diferentes establecimientos.

El Intendente Mauricio Actis, participó del comienzo de clases en la Escuela Especial Siloé.

Allí el Intendente agradeció el trabajo permanente de las comunidades educativas y resaltó la alegría de comenzar un nuevo ciclo lectivo.

Y pidió a las familias de estar siempre cerca de la escuela que tanto nos necesita.