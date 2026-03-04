  • 4 marzo, 2026

Taller La Colmena realizó jornada de cierre de actividades de verano

Mar 3, 2026

El Taller Protegido La Colmena realizó este lunes su jornada de cierre de actividades de verano.

La temporada se desarrolló durante los meses de diciembre, enero y febrero en los natatorios de los clubes locales, Centro Social y San Jorge.

Las actividades estuvieron a cargo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, desde la Dirección de Juventud, Deportes y Recreación, con la profe Dalila Gallino, quien dirigió las jornadas.

El Municipio agradece especialmente a los clubes Centro Social y San Jorge, por poner a disposición sus instalaciones.

La jornada final fue en el complejo de verano de Centro Social, donde los operarios del taller compartieron choripanes y recibieron los certificados de reconocimiento por asistencia.