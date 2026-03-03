El Nivel Secundario del IECS «Domingo F. Sarmiento» dio bienvenida a alumnos

Fue en un acto realizado el lunes 2 de marzo, a la hora 14.00 en el salón del edificio escolar. Lo presidió la Directora, Lic. Antonella Gianinetti. Asistieron la presidente del club Centro Social, Med. Vet. Anabel Ferrero; el Representante Legal, Prof. Damián Borgogno; la presidente del club Centro Social, Méd. Vet. Anabel Ferrero (acompañada por directivos) y el presidente de Mutual Centro, Lic. Ariel Bosio.

Las autoridades municipales estuvieron representadas por los concejales Nancy Lanzetti, Mariela Tavano y Emanuel Rossotto. Se completó la concurrencia con el equipo docente, los estudiantes (acompañados por familiares); docentes; auxiliares y medios de prensa locales.

El acto, conducido por dos docentes, se inició con una introducción, la presentación de autoridades y el ingreso de la bandera de ceremonia del nivel, portada por los alumnos que alcanzaron el mejor promedio de notas en el ciclo lectivo anterior: Frida Sacavino, Esperanza Chicco y Magdalena García Dalmazzo. El hilo argumental seguido en el guion, acompañado por una escenificación acorde, se basó simbólicamente en lo que será la disputa del mundial de fútbol 2026. Se emuló un estadio, para iniciar el llamado “Mundial del Aprendizaje”.

Se saludó a los estudiantes de 2º, 3º y 4º año, quienes ya estaban dispuestos en el lugar asignado en el salón tomaron la ubicación asignada. La presentación de los nuevos alumnos de primer año, fue muy especial, porque pasaron por “la manga” de la cual salen los jugadores al estadio, poniéndose en la piel del nuevo equipo del IECS. Ingresaron escoltados por su preceptora, Prof. Araceli Rivero.

Acto seguido hizo uso de la palabra la directora del nivel, Lic. Antonella Gianinetti, que dijo que “como escuela joven empezar un nuevo ciclo lectivo siempre es algo especial”. Dijo, además, “que era un año muy especial para el Instituto Domingo Faustino Sarmiento, porque seguimos creciendo y se incorporó el 4º año y -con ello- la orientación en informática, consolidando un proyecto educativo que mira hacia el futuro”. En forma inmediata se refirió al inicio del trayecto de formación profesional en “Desarrollador Full Stack”, una propuesta que representa un paso esencial para nuestros estudiantes, ya que les brindará herramientas concretas tanto para la continuidad de estudios superiores como para el mundo laboral y los desafíos tecnológicos actuales”. Y completó el concepto con esta afirmación: “Nada de esto es casualidad; es el resultado de una decisión institucional firme: apostar a una educación, innovadora y con sentido; una educación que forme para la vida”.

Continuó destacando “la importancia de trabajar en equipo y agradeció a la institución madre, el club Centro Social que este año celebra 85 años y a Mutual Centro por acompañar cada proyecto, por confiar en nuestra tarea y por demostrar, con hechos que educar es una responsabilidad compartida”. Tras agradecer al personal de la institución por llevar puesta la camiseta de la entidad, hizo lo propio con las familias por confiar y por caminar junto a nosotros. Los posteriores destinatarios fueron los estudiantes a quienes invitó a propiciar la oportunidad que hoy comienza. Cerró su alocución dejando inaugurado el ciclo lectivo 2026.

Tras el retiro de la bandera, se dio pasó a una representación motivante. Una docente hizo de conductora deportiva y alentando a la hinchada, invitó a un representante de cada año a mostrar sus valores para el presente año. Los mismo se hizo con un representante de los docentes y el personal auxiliar, para culminar con la propia directora. Todo exhibieron un cartel con los valores a trabajar en equipo y, luego, pateaban una pelota de fútbol en un arco armado, a tal fin, tratando de que todos sean goles a convertir.

Tras algunas fotografías de los familiares con los “equipos” de cada año, así como en forma individual ante una original escenografía, los estudiantes ingresaron a las aulas para comenzar la rutina que los llevará de aquí hasta diciembre.