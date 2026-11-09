Aprehendieron a dos jóvenes por ocasionar disturbios en la vía pública

En horas de la mañana del domingo 08/11, personal policial fue comisionado a Bv. Belgrano esquina Giacosa, de la ciudad de Brinkmann, donde dos masculinos se encontraban ocasionando disturbios en la vía pública.

En el lugar se procedió a la identificación y posterior aprehensión de ambos, siendo trasladados a la dependencia policial, donde quedaron alojados por infracción al Art. 80° de la Ley Provincial N.º 10.326 (Desórdenes y Escándalos Públicos), con intervención del Juzgado de Paz local.

Dicha normativa contempla sanciones de hasta seis días de trabajo comunitario, multa de hasta 12 Unidades de Multa o arresto de hasta tres días.