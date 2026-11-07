Firma de convenio Municipio-UPC. Dictarán Tecnicatura en Desarrollo Sustentable y Economía Circular en Brinkmann

Se llevó a cabo en tarde de este viernes en el Teatrillo Municipal la presentación del convenio marco de colaboración entre la Universidad Provincial de Córdoba y el Gobierno de la Ciudad de Brinkmann.

Además se realizó la firma del convenio específico entre la directora de la Sede Morteros de UPC Claudia Echezarreta y el Intendente local, por el cual la UPC dictará la tecnicatura en desarrollo sustentable y economía circular en Brinkmann.

Estuvieron presentes además el vicerrector de UPC Daniel Artaza, la Secretaria de Educación Marisol Núñez, y Nadia Rosina, Presidente de la Fundación San Jorge, institución que pondrá a disposición aulas para el dictado de carreras.

Formaron parte del evento estudiantes, profesores y autoridades de colegios locales, y representantes de diferentes instituciones de la ciudad.

Desde el Gobierno de la Ciudad celebramos la posibilidad de seguir construyendo juntos nuevos caminos para la educación, apostando al conocimiento como herramienta de desarrollo y progreso de esta Ciudad Educativa.