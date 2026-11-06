IECS: Nueva edición de «La Noche Mágica»

El salón del club Centro Social se vio colmado de familiares y allegados que acompañaron una nueva edición de “La Noche Mágica”, la tradicional propuesta artística del Instituto Privado Domingo Faustino Sarmiento, que se desarrolla anualmente en la etapa de cierre del ciclo lectivo.

En esta oportunidad, la temática estuvo dedicada a las distintas disciplinas deportivas que se practican en la entidad rojinegra. Para ello, y con la colaboración de cada una de las disciplinas, que aportaron indumentaria y elementos de juego, los distintos grupos y grados del establecimiento protagonizaron representaciones alusivas.

La velada comenzó con una coreografía sobre tenis, a cargo de 2.º grado. Luego, 3.º grado representó el fútbol masculino y femenino, mientras que 5.º grado hizo lo propio con el básquetbol, en ambas ramas. Por su parte, 4.º grado presentó una representación de vóley y la sala de 5 años, una propuesta vinculada con la gimnasia.

En el transcurso del encuentro, las autoridades del establecimiento educativo realizaron una entrega a Anabel Ferrero, presidenta del club Centro Social, entidad titular del colegio, y a Ariel Bosio, presidente de Mutual Centro, institución patrocinante.

Posteriormente, continuaron las presentaciones: 1.º grado (negro) caracterizó al karate; la sala de 4 años, a la natación; la sala de 3 años, al baile artístico; y 1.º grado (rojo), al hockey sobre césped.

Uno de los momentos destacados de la noche fue la participación de 6.º grado, que, en su última presentación de “La Noche Mágica”, brindó un emotivo homenaje al Torneo Amistad de Oro de Fútbol. Esta competencia, organizada por el club Centro Social desde hace 35 años, reúne a niños de 11 años pertenecientes a instituciones deportivas de la región, clubes profesionales de Argentina y equipos de países limítrofes.

El cierre estuvo a cargo de todo el alumnado, que, acompañado por el piano y bajo la dirección de la profesora de Música, interpretó la canción emblemática dedicada durante 2026 al 85.º aniversario del club, en ritmo de cuarteto. La puesta en escena generó una profunda emoción entre los presentes y coronó la velada con una nueva y prolongada ovación.

Finalmente, la directora de los niveles Inicial y Primario, Lic. Lucila Alias, quien tuvo a su cargo la conducción de la noche, agradeció la predisposición y el compromiso de los docentes, del personal del instituto, de los profesores del club y de las familias, por acompañar una nueva edición de esta propuesta, que volvió a poner de manifiesto el sentido de pertenencia y la identidad institucional.