Jardín de Infantes Manuel Belgrano reconocido por la Red Federal de Escuelas Verdes

En las últimas horas, el Jardín de Infantes Manuel Belgrano de Brinkmann, perteneciente al Complejo Educativo Padre Jorge Isaac de Brinkmann, recibió una hermosa noticia.

Es porque la Red Federal de Escuelas Verdes, ha distinguido al proyecto presentado oportunamente, denominado «¿Se llamará medio ambiente porque ya destruimos la mitad?»

Por ello el día 25 de noviembre en CABA, se llevará a cabo el evento donde se les brindará el correspondiente reconocimiento.

RED FEDERAL DE ESCUELAS VERDES

Desde la Red Federal de Escuelas Verdes nos proponemos conectar a docentes y estudiantes de todo el país comprometidos con la educación ambiental y la promoción del desarrollo de proyectos escolares con impronta ambiental. Estamos convencidos de que la educación y la concientización ambiental resultan claves para alcanzar el cambio cultural que nos demandan los desafíos ambientales actuales y que es el primer paso para iniciar el camino de transformación hacia la construcción de un mundo más sustentable, justo, equitativo y diverso.

Asimismo, consideramos que este camino nos llama a valorar el esfuerzo y compromiso de la comunidad educativa en materia de educación ambiental. Es por eso, que nos enorgullece otorgar la Distinción Red Federal Escuelas Verdes 2026 al proyecto «¿Se llamará medio ambiente porque ya destruimos la mitad?», que lleva adelante su institución y los/las invitamos a recibir esta distinción en el marco del Evento Reconocimiento Escuelas Verdes que se realizará el día miércoles 25 de noviembre a las 13.00 h. en el Auditorio Polo Saavedra (Crisólogo Larralde 5085, CABA). Esperamos ansiosos poder contar con su presencia.