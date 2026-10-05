APROSS adhiere una vez más al programa Córdoba Rosa, la iniciativa provincial de concientización, prevención y detección temprana del cáncer de mama establecida por la Ley Provincial N.º 10.503.

Desde el 1º hasta el 31 de octubre de 2026, las afiliadas de 40 años o más, sin carencias y residentes en la provincia de Córdoba, podrán acceder de manera gratuita a las prestaciones incluidas en la campaña.

El programa contempla:

Consulta ginecológica.

Ecografía mamaria bilateral.

Mamografía bilateral con o sin proyección axilar.

Mamografía digital bilateral.

Las prestaciones no tendrán coseguro y los estudios por imágenes podrán realizarse sin prescripción médica.

¿Cómo acceder?

Las afiliadas deberán consultar la cartilla de prestadores Córdoba Rosa de APROSS, elegir la institución más cercana y solicitar un turno por las vías habituales de cada establecimiento.

Aunque no se requiere pedido médico para realizar los estudios por imágenes, se recomienda complementar el control con una consulta ginecológica.

Esta instancia permite que una profesional interprete los resultados, realice el examen físico correspondiente y brinde asesoramiento personalizado según los antecedentes, la edad, los síntomas y los factores de riesgo de cada paciente.

Para realizarse una mamografía se deberán cumplir los siguientes requisitos:

Tener 40 años o más.

No haberse realizado una mamografía durante los últimos 12 meses.

No estar embarazada ni amamantando.

No encontrarse bajo tratamiento oncológico.

El listado completo de prestadores de APROSS se encuentra disponible para consultar las instituciones habilitadas (https://www.apross.gov.ar/wp-content/uploads/2024/10/CBA-ROSA.pdf).