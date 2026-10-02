Llevan adelante la primera edición de la «Noche de los Centro Cívicos del Interior»

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría General de la Gobernación, llevará adelante durante octubre la primera edición de la Noche de los Centros Cívicos del Interior.

La iniciativa busca ampliar el acceso de vecinos a los trámites y servicios, ofreciendo una franja horaria especial para quienes no pueden realizar gestiones durante la jornada habitual.

Durante la actividad se podrán efectuar trámites generales, la validación en Ciudadano Digital (CiDi), PAICor, Apross, Defensa del Consumidor, entre otros.

Cronograma

Viernes 2: Marcos Juárez y Río Tercero

Viernes 9: Bell Ville, Cruz del Eje y Río Tercero

Viernes 16: San Francisco, Villa María, Laboulaye, Río Tercero y Río Cuarto.

Los centros cívicos estarán abiertos desde las 19 horas.

Certamen Grandes Talentos

La propuesta cultural estará encabezada por el evento “Grandes Talentos”, un certamen que busca reconocer y visibilizar el espíritu artístico de las personas mayores, promoviendo espacios de encuentro, intercambio y expresión cultural.

Es organizado por la Municipalidad de Córdoba, el área de adultos mayores, la Agencia Córdoba Cultura, la Legislatura, el Ministerio de Vinculación y la Secretaría General de la Provincia, junto a la Caja de Jubilación y el Instituto Illia.

Pueden participar personas de 55 años o más en representación de su centro vecinal, club, biblioteca o centro de jubilados, entre otras instituciones. Algunas categorías son; canto, folclore, tango, danza, teatro, poesía, música, humor y narración.

Inscripciones en https://forms.gle/de9ghdjhLpjnecP87