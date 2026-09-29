Cooperativas y Mutuales: 2° Encuentro Nacional de Cooperativas de Inclusión Sociolaboral

En la sede del Ministerio de Cooperativas y Mutuales de Córdoba, se llevó a cabo el Segundo Encuentro Nacional de Cooperativas de Inclusión Sociolaboral, una jornada que reunió a 18 organizaciones de distintas provincias, vinculadas a actividades como carpintería, panificación, elaboración de alimentos, lavandería y catering.

La actividad fue organizada por la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud Cooperativa Ltda. (FAESS), y contó con la participación de instituciones de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, CABA y Salta.

El evento fue encabezado por el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gabriel Frizza y la secretaría General de Salud y Desarrollo Humano de la Provincia, Liliana Montero, junto a autoridades provinciales, representantes de organizaciones del sector y cooperativistas.

Durante la jornada se compartieron experiencias y se puso en valor el trabajo que desarrollan estas organizaciones para generar oportunidades laborales, promover la autonomía y la participación de personas con discapacidad.

El encuentro también permitió fortalecer los vínculos entre las cooperativas participantes y avanzar en la construcción de una agenda común que permita compartir experiencias, generar nuevos vínculos, abrir mercados e incorporar conocimiento y tecnología.

Al inicio de la actividad, Frizza puso en valor la decisión política del gobernador Martín Llaryora de invertir en áreas donde el Estado debe estar presente, señalando que ese es el gran secreto del modelo Córdoba.

Asimismo, resaltó el trabajo mancomunado de las distintas organizaciones y expresó: “Nosotros desde el Ministerio tenemos como objetivo claro fortalecer la economía social solidaria haciendo inversiones en todo el territorio provincial”.

A su turno, Montero expresó: “Defendemos al cooperativismo porque permite que las personas con discapacidad puedan generar su propio trabajo, con autonomía y dignidad. Y si desde el Estado impulsamos esas cooperativas, también tenemos que ser los primeros en contratar sus servicios”.

Por último, el presidente de FAESS, Ricardo López, agradeció el recibimiento del Gobierno de Córdoba para este segundo encuentro y destacó el apoyo de la Provincia con el sector. Asimismo, remarcó que el encuentro tiene un “carácter netamente federal”.

Detalló, además, que estas jornadas permiten que “las cooperativas puedan capitalizar experiencias, compartirlas y sacar conclusiones. También que todo esto se traduzca en una organización y normativa especial”, finalizó.

FAESS

La Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud Coop. Ltda. – FAESS- es un proyecto aglutinador de usuarios y prestadores para lograr la implementación de un modelo solidario de servicios de salud, destinado a las cooperativas, mutuales, y otros sectores solidarios, bajo los principios de la cooperación.

Nace con el propósito de prestar servicios de atención primaria, diagnóstico, tratamiento de la enfermedad y educación sanitaria a los miembros de sus entidades asociadas, con alta calidad humana y costos razonables, sobre bases solidarias, promoviendo la concientización y participación conjunta de usuarios y prestadores en una gestión activa de protección de la salud, manteniendo los principios propios de su naturaleza asociativa y brindando servicios eficientes a los usuarios.