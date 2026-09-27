Córdoba fue sede del Parlamento Provincial por los Derechos Políticos de las Mujeres 2026, este 23 de septiembre, en el marco del Día Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres por la promulgación de la Ley N° 13.010 del Voto Femenino en 1947.

La jornada reunió a 70 parlamentarias entre ellas intendentas, legisladoras, jóvenes lideresas comunitarias, referentes sindicales, académicas y territoriales.

Una iniciativa articulada entre la Vicegobernación de Córdoba, la Secretaría de la Mujer de la Provincia y la Legislatura Unicameral, que constituyó la instancia final de un amplio proceso participativo y de una agenda federal y representativa que comenzó con los Foros Territoriales “Mujeres que Participan” entre el 3 y el 16 de septiembre y cuyos aportes fueron el punto de partida para el desarrollo del Parlamento, bajo tres ejes temáticos: Liderazgos políticos de las mujeres; violencia política por motivos de género; y economía del cuidado y asimetrías de género.

El encuentro estuvo presidio por la Vicegobernadora de Córdoba y presidenta de la Legislatura Unicameral, Myrian Prunotto; la secretaria de la Mujer de la Provincia, Claudia Martínez; y la Oficial a Cargo de ONU Mujeres en Argentina, Verónica Baracat. En tanto, la coordinación del encuentro estuvo a cargo de las legisladoras provinciales Karen Acuña y Silvina Jurich.

En sus palabras de bienvenida, Claudia Martínez resaltó que “si bien hemos recorrido un largo camino, todavía las brechas de género, las discriminaciones y las desigualdades históricas subsisten; por eso es necesario que llevemos las voces y las demandas de las mujeres a los lugares de decisión, No podemos estar calladas ante la muerte, las injusticias y las violencias”.

“No hay libertad ni autonomía posible sin justicia social, porque es la condición fundamental para erradicar las desigualdades estructurales y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres”, manifestó.

Luego, la Secretaria de la Mujer señaló: “Traemos a este Parlamento las conclusiones desde los Foros Territoriales reafirmando que la violencia pública y política representa un obstáculo directo al sistema democrático y vulnera nuestro derecho a la participación plena y efectiva en condiciones de igualdad”.

Por su parte, Myrian Prunotto destacó: “Las mujeres tenemos que seguir en la lucha por conquistar derechos. La provincia de Córdoba tiene una alta participación política de mujeres y debemos seguir sosteniendo esta situación, además, de seguir abriendo caminos para las que vienen detrás nuestro. Espero que de este encuentro salgamos más fortalecidas”.

Además, la vicegobernadora subrayó: “Queremos seguir ocupando lugares en los que haya toma de decisiones, porque ahí estará la verdadera transformación de la política. Las políticas públicas deben apuntar a la inclusión de todas las mujeres”.

Tras las palabras de las autoridades, Verónica Baracat presentó los principales resultados del primer estudio probabilístico sobre “Violencia contra las mujeres en política en Argentina”, elaborado por ONU Mujeres junto al CINEA-UNTREF.

Los datos aportados visibilizaron las barreras y obstáculos que enfrentan las mujeres en el ámbito político en nuestro país, brindando elementos para el debate, la reflexión y la construcción de una agenda provincial de derechos políticos de las mujeres, que se sistematizó en un Documento Único.

“Para nosotras es un honor estar en este Parlamento. Me parece que es algo que hay que hacer y, en este momento. Felicitaciones Córdoba, esperemos que otras provincias se contagien y sigan este ejemplo”, expresó Verónica Baracat.

Luego explicó que el estudio es la primera encuesta representativa sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres en política realizado en Argentina el año pasado. Uno de los resultados principales es que el 83% de las legisladoras alguna vez sufrió una situación de violencia de género durante el ejercicio de sus funciones y que el pico de incremento de la violencia es en los momentos críticos de las tomas de decisiones donde hay más exposición porque “la violencia actúa como un mecanismo disciplinador”.

Asimismo, indicó que el 57% de las legisladoras dijo haber atravesado alguna situación de violencia previa a su mandato, por lo que entendemos que “la violencia contra las mujeres en política es estructural”. Y enumeró las distintas dimensiones de violencia y sus porcentajes: Psicológica (82,9%), sexual y acoso sexual (32,4%), económica (13,5%) y física (1,4%).

Luego de las exposiciones por parte de las parlamentarias, las conclusiones arribaron con la lectura de los cinco puntos prioritarios del Documento Único, que fueron aprobado por unanimidad:

– Promover marcos normativos e institucionales que garanticen la participación política igualitaria de las mujeres.

– Fortalecer la autonomía económica, los cuidados y el acceso integral a derechos.

– Garantizar formación, acompañamiento y herramientas para el liderazgo de las mujeres

– Construir redes territoriales y espacios políticos libres de violencias.

– Sostener una agenda federal de participación política de las mujeres, con seguimiento y continuidad.

Estuvieron también presentes, la rectora de la Universidad Provincial de Córdoba, Julia Oliva Cúneo, y la vicerrectora de la Universidad Nacional de Villa María, Elizabeth Theiler.