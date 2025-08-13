En el marco de su compromiso con la accesibilidad y la equidad en la salud, la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) presentó su primer camión de consultorios médicos móviles.

La unidad brindará atención a afiliados y a la comunidad en general, principalmente en localidades del interior con difícil acceso a atención médica.

Comenzará su recorrido en el norte provincial, donde hará una primera escala en la localidad de Las Arrias (departamento Tulumba), del 11 al 23 de agosto.

El moderno vehículo está equipado con tecnología de última generación y cuenta con cuatro consultorios totalmente preparados para ofrecer prestaciones en clínica médica, pediatría, ginecología y odontología.

IIncluye aparatología para realizar electrocardiogramas, instrumental odontológico de última generación y dispositivos para estudios ginecológicos.

Un Estado presente y cercano

La iniciativa se enmarca en el plan estratégico de federalismo activo que impulsa el gobernador Martín Llaryora, orientado a descentralizar los servicios de salud, acercar la prevención y los controles médicos a la comunidad y derribar las barreras geográficas y económicas que dificultan el acceso a la atención.

“El objetivo es llegar a todos los lugares donde el acceso a la salud es difícil o inexistente, para que nuestros afiliados y la comunidad en general puedan tener una prevención más cercana y eficiente”, destacó el presidente de APROSS, Pablo Venturuzzi, durante la presentación.

El funcionario subrayó que este nuevo recurso se suma a otros programas de atención territorial, como el mamógrafo móvil, y que la prevención es la base de la salud.

“Queremos acercarle a la gente la posibilidad de una atención médica eficaz, completa y con controles integrales”, dijo.

Trabajo conjunto para ampliar la cobertura

La puesta en marcha de este servicio es el resultado del trabajo mancomunado entre APROSS, el Ministerio de Salud de Córdoba y el acompañamiento del sector privado, en este caso de la empresa Vittal, especializada en servicios de salud móvil.

“Trabajar territorialmente con APROSS nos permite llegar a lugares donde la medicina no siempre llega de forma completa. Con este camión, que cuenta con especialidades básicas y un amplio consultorio odontológico, podemos dar respuesta en zonas que habitualmente tienen dificultades de acceso”, señaló Gustavo Gatti, titular de Vittal.

En esta primera etapa, el camión permanecerá dos semanas en Las Arrias, para luego continuar por Quilino, Villa de Soto y otras localidades de la región, siempre en articulación con los municipios que brindan apoyo logístico y alojamiento para los equipos médicos.

Turnos

Los vecinos de Las Arrias pueden reservar su turno, acercándose personalmente al Hospital Municipal Dr. Gil Garros o comunicándose telefónicamente al 3522 648957, de lunes a viernes de 8 a 12 hs.

El equipo registrará tus datos y te asignará el día y horario disponibles según la especialidad requerida.

Salud más cerca de todos.

Con esta incorporación, APROSS y el Ministerio de Salud refuerzan su compromiso de garantizar atención médica de calidad en cada rincón de Córdoba, promoviendo la detección temprana, la prevención de enfermedades y el fortalecimiento de un sistema de salud más equitativo, eficiente y cercano a la gente.