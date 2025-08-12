Concluyó Primera Jornada Internacional de EMMAC Digital

El estadio Mario Alberto Kempes fue escenario de la Primera Jornada Internacional de EMMAC Digital, un espacio de encuentro, capacitación e intercambio, que marca un paso histórico en la modernización de la evaluación médica deportiva en Córdoba.

Durante el acto de apertura, se presentó la digitalización del Examen Médico de Mediana y Alta Competencia (EMMAC), una herramienta fundamental para garantizar la seguridad, la salud y el desarrollo de quienes practican deporte, desde la iniciación hasta el alto rendimiento. La digitalización permitirá mayor accesibilidad, rapidez, seguridad, trazabilidad y facilidad de gestión para médicos, deportistas y sus familias.

Organizada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Deportes, la actividad contó con la presencia de autoridades provinciales, representantes de federaciones y confederaciones, especialistas de renombre y empresas que acompañan el desarrollo del deporte.

Al respecto, la Vicegobernadora Myrian Prunotto destacó: “En esta mirada federal que tiene nuestra Provincia, remarcamos la igualdad de condiciones y celebramos poder tener ahora esta herramienta fundamental para poder trazar políticas de estado en cada rincón. Este giro es muy importante para la historia, la innovación y la tecnología, pero por sobre todo para la cercanía con cada uno de los cordobeses”.

La digitalización del EMMAC no solo moderniza un trámite esencial, sino que también representa un paso concreto hacia un Estado más eficiente. Al respecto, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, remarcó: “Si bien la digitalización del EMMAC era una demanda desde hacía más de una década, fue la decisión política de nuestro Gobernador Martín Llaryora lo que finalmente permitió convertir esta necesidad en una realidad. Hoy damos un paso clave hacia ese Estado moderno y ágil que nos proponemos construir”.

Además, el titular de la cartera deportiva, hizo hincapié en las mejoras que permite este nuevo sistema: “Esta versión facilita enormemente el proceso tanto para quienes lo gestionan como para los deportistas y sus familias, al reducir tiempos y simplificar procedimientos”, y agregó: “permitirá construir una base de datos actualizada y confiable sobre los deportistas federados, sus edades y disciplinas. Esto lo transforma en un recurso abarcativo y estratégico para futuras políticas públicas”.

Una herramienta estratégica

En el marco del encuentro se rubricaron dos convenios: Con el Ministerio de Educación de la Provincia, que ratifica la validez del EMMAC para la certificación de aptitud psicofísica en competencias escolares y con el Ministerio de Salud, que reconoce y respalda la modernización del sistema, estableciendo un marco de colaboración para su sostenibilidad y escalabilidad.

Al respecto, el Ministro de Salud, Ricardo Pieckesteiner, remarcó: “Este nuevo sistema integra el trabajo de la salud pública y el deporte, dando un salto hacia una gestión más innovadora. La iniciativa no solo optimiza los procesos, sino que además nos permitirá tomar decisiones basadas en el conocimiento que se generará a partir de ahora”.

En tanto, el Ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra, expresó: “Esta tarea conjunta nos permite disminuir trámites burocráticos en las instituciones educativas y que estos exámenes médicos también garanticen el cuidado de nuestras escuelas en todas las actividades deportivas”.

Capacitación con profesionales de primer nivel

La jornada continuó con conferencias, mesas de debate y la participación de especialistas como Fernando Ulloque, Fabrizio Berti, Christian Lassen y Néstor Lentini, entre otros, que abordaron temas como la valoración preparticipativa, la salud en el alto rendimiento y la medicina aplicada al deporte olímpico.

Una de las propuestas más destacadas de la jornada fue la “Mesa Olímpica”, que reunió a deportistas cordobeses de trayectoria internacional, protagonistas en distintas ediciones de los Juegos Olímpicos. Entre ellos estuvieron presentes Georgina Bardach, medallista en Atenas 2004; Cecilia Biagioli, con cinco participaciones olímpicas; Romina Plataroti, pionera de la gimnasia artística nacional; y José “Maligno” Torres, reciente medallista de oro en BMX en París 2024.

En este espacio compartieron sus experiencias, reflexionaron sobre la importancia del EMMAC en sus procesos de preparación y destacaron el rol clave de la salud física, mental y emocional en el deporte de alto rendimiento.

El evento fue acompañado por instituciones como la Federación Argentina de Medicina del Deporte, la Sociedad de Medicina del Deporte de Córdoba, el Consejo de Médicos de la Provincia, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica.

Con esta iniciativa histórica, Córdoba se posiciona a la vanguardia en la evaluación médica deportiva, integrando innovación tecnológica, salud y deporte para el beneficio de toda la comunidad.